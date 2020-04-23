"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков

Главврач Змеиногорской ЦРБ Елена Долженко прокомментировала облетевшие интернет кадры с медицинскими работниками скорой помощи, одетыми в необычно выглядящие защитные костюмы, которые в соцсетях окрестили "космическими".

Руководитель учреждения подчеркнула, что в районной больнице имеются все необходимые средства защиты, в том числе противочумные костюмы, и ими своевременно комплектуют медицинские бригады, "исходя из потребности".

"Конечно, у нас в больнице нет большого запаса, но мы ежедневно информируем о своей потребности Минздрав. Поставки СИЗов к нам идут регулярно, – цитирует Долженко пресс-служба регионального правительства. – Например, сегодня мы получили еще 100 противочумных костюмов, 2000 масок, более 8000 бахил и других средств".

Главврач подчеркнула, что забор биоматериала на предмет коронавируса осуществляется исключительно в стандартных средствах защиты.

Достоверность сделанных снимков она отрицать не стала, но уточнила, что фото было сделано медработниками "для личного использования".