Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео

Очевидцы в сообществе Barnau22 рассказали о сильном лесном пожаре вблизи станции Озерки.
"Пожар распространяется от поселка Речкуново и приближается к ст. Озерки. С огнем борются пожарные и добровольцы. Все усложняет сильный ветер. Поселок заволокло дымом", – рассказала участница сообщества.
Как уже писал amic.ru, в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность. МЧС напоминает:
– не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;
– выезжая на отдых, не разводите костры;
– не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
– не позволяйте детям играть с огнем.
Комментарии
Лес, сады, склады и тд.
Горит все вокруг, не пора ли поджигателям травы уже штрафы реальные вменить? Вот как за нарушение самоизоляции ведь реальные штрафы, так и за это
Зато на тел. 101 ответили руководство решает о целесообразности тушить .
Где то это было.
Кому-то срочно понадобилось вырубить остатки
соснового бора и срочно продать в Казахстан. За поджог леса нужны не штрафы , а реальные сроки этак от 5 годков и выше. Сразу поджогов в стране станет в разы меньше.
только что разговаривал с лесозаготовителями в Речкуново, вчера поля горели, сегодня тихо.
информацию за помойкой Барнаул22 хоть маленько проверяйте.