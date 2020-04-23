Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео

Очевидцы в сообществе Barnau22 рассказали о сильном лесном пожаре вблизи станции Озерки.

"Пожар распространяется от поселка Речкуново и приближается к ст. Озерки. С огнем борются пожарные и добровольцы. Все усложняет сильный ветер. Поселок заволокло дымом", – рассказала участница сообщества.

Как уже писал amic.ru, в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность. МЧС напоминает:

– не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;

– выезжая на отдых, не разводите костры;

– не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);

– не позволяйте детям играть с огнем.