Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги

Малый и средний бизнес не может получить обещанную государством поддержку для выплаты зарплат. Причина кроется в формулировках документа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.

Согласно программе, компании могут не получить выплату, если на 1 января 2020 года имели задолженности по налогам. Под эти параметры попадают даже незначительные долги и те, которые возникли из-за технических ошибок.

Как отметили эксперты, техническая задолженность имеется у множества компаний. Зачастую они возникают из-за округления сумм в программах, несвоевременного учета платежей и переноса данных. При этом сами предприниматели не всегда знают, что должны государству.

Один из случаев уже дошел до Верховного суда. Компания "АСК-СЕРВИС" не может получить поддержку из-за долга в три рубля. При этом малый бизнес не имеет возможности узнать о таких проблемах, в отличии от среднего, который получает выписку из банка или при участии в госзакупках.

Как ранее сообщил amic.ru, 15 апреля Владимир Путин заявил о безвозмездной поддержке от государства для малого и среднего бизнеса. Компании, которые сохранили не менее 90% работников на 1 апреля, могут получить 12 тысяч рублей на одного сотрудника в месяц для выплаты заработных плат.