"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни

Танцор Дмитрий Красилов, который должен был поехать на Евровидение-2020 с группой Little Big, провел прямой эфир в Instagram и ответил на самые интересные вопросы подписчиков. Об этом сообщает om1.ru.

Красилов рассказал, что кличка Пухляш – самая милая из всех, что ему когда-либо давали. Хореографией он занимается с 8 лет, а в зрелом возрасте учился танцевать по самоучителям из интернета.

На вопрос о личной жизни он ответил, что одинок и ищет девушку. Однако его обижает огромное количество сообщений от парней. "Геи одолели меня", – заявил Красилов. Танцор уточнил, что любит девушек и попросил парней перестать писать ему.

Также он рассказал, что в Москве живет один, но на время самоизоляции перебрался к друзьям в загородный дом – его радует возможность выходить из дома на свежий воздух.

Напомним, что родился Красилов в Заринске. Он прославился из-за клипа Little Big – Uno, с которым группа должна была поехать на Евровидение-2020. Изначально музыканты не собирались брать его с собой, но после тысяч просьб фанатов изменили свое решение.

Однако из-за пандемии COVID-19 музыкальный конкурс в этом году отменили. Группы будут представлять свои страны в следующем году с новыми песнями, но примет ли в конкурсе участие Красилов – неизвестно.