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Теплоснабжение отправится в нокаут. Эксперт СГК о том, как отрасль переживает кризис

, ИА "Амител"
Насколько сильно пандемия коронавируса повлияет на экономику, цены на топливо и ремонт сетей
Павел Барило / Фото: sibgenco.online

Павел Барило / Фото: sibgenco.online

Пандемия коронавируса, спровоцировавшая кризис, принесла убытки многим отраслям. Сфера тепло-, водо- и электроснабжения тоже окажется в числе пострадавших. И хотя потребление энергии и собираемость платы уже падает, энергетики еще рассчитывают на стабилизацию ситуации. Когда начнут рваться трубы, что будет с ремонтом теплосетей в Барнауле и о чем чиновникам надо перестать врать, в прямом эфире в Instagram "СГК в онлайн" рассказал директор по экономике Сибирской генерирующей компании Павел Барило.

Ждет ли энергетику кризис?

Минэнерго озвучило три сценария для отрасли. А каковы ваши прогнозы?

Тоже три. Не такие, как у Минэнерго. Мой самый оптимистичный вариант – экономика России начнет восстанавливаться в третьем квартале 2020 года. Потребление энергии во втором полугодии относительно среднемноголетних значений уменьшится на 1,8-2%. Снижение собираемости платы на оптовом рынке электроэнергии сократится со 100 до 98% (это немного). А по рынку тепла, предполагаю, что показатель собираемости с 98-97%, как у нас сейчас, упадет до 90%.

Второй сценарий: снижение потребления на 2,2-2,5% по электроэнергии, собираемость платы по энергии на опте будет 98%, а вот по теплу упадет до уровня 85%.

Третий сценарий: потребление электроэнергии упадет на 4%, собираемость на опте – 98%, собираемость по теплу – 80%.

А если изоляция затянется, насколько при негативном развитии событий пострадает отрасль?

Если электроснабжение просто пропустит пару ударов слева, то тепло- и водоснабжение отправятся в нокдаун, еще и в нокаут. Там нет запаса прочности. Треснут кредитно-долговые планы, начнется волна дефолтов. Если государство допустит это, то будет разрушение производственных баз, трубы начнут рваться. Сетям нельзя пропускать даже одно межсезонье, нужен поддерживающий уровень вложений, иначе будет технологический коллапс, аварии в системах.

Насколько эта экономическая ситуация уже ударила по СГК?

Тут надо рассматривать два периода. Первый – тяжелое начало года, еще до пандемии коронавируса. Потребление в первом квартале было гораздо ниже наших прогнозов. Главная тому причина – теплая зима, которая снизила количество продаж на рынке тепловой энергии. Сказалось также большое количество воды в каскадах гидроэлектростанции. К сожалению, конденсационная выработка не очень востребована. А потому и выработка электроэнергии снизилась на 10-14%. И это серьезно давит на цену киловатта, она значительно ниже наших ожиданий.

И второй период – апрель. У всех будут большие проблемы с дебиторской задолженностью. Ситуация и без того сложная, а тут еще правительство выпустило опасное постановление, которое предусматривает мораторий на взыскание неустойки за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Но, с другой стороны, несмотря на весь ужас вокруг, в компании мобилизованы все функции, все очень внимательны к своей работе, друг к другу, скорость решения задач высокая. Ни у кого нет права долго думать.

Хорошо еще, что пандемия случилась под конец зимнего сезона. Будь это декабрь-январь, вот это была бы проблема.

Как сказывается на отрасли падение цен на нефть, уголь?

Цены на нефть по нам не ударили. Даже наоборот – стоимость мазута (растопочное топливо) снизилась относительно наших ожиданий. Курс доллара скажется только на оборудовании – оно почти все импортное. Но в целом все наши закупки внутри страны. Поставщики тоже почти все на российском сырье.

Цены на уголь пока не такие высокие. Тем более что на внутреннем рынке у нас долгосрочные контракты, которые не подразумевают изменения стоимости.

На ремонте не экономим

Бюджет компании будете пересматривать?

Уже пересматриваем. Перетряхиваем управленческие расходы, сокращаем не самое необходимое, переносим некоторые экономические проекты, часть поддерживающих инвестиций.

В целом инвестпрограмма запланирована в объеме 15,8 млрд рублей. Это значительно больше, чем годом ранее (+10%). И если экономическая ситуация не оставит выбора, то перенесем на следующий год до 20% инвестиций. Это экономически эффективные проекты.

Но по тепловым сетям ничего не трогаем пока, будем стараться проходить по утвержденным графикам.

То есть ремонт и модернизацию сохраняете? Например, перекладка сетей в Барнауле?

Никаких отмен. Все в плане. Будем биться с обстоятельствами. Сложно, но мы настроены на реализацию всех стратегических проектов. Это суперкритичные вещи.

Один из главных рисков – стабильность поставщиков и подрядчиков. Мы делаем все для прохождения межсезонья, исполнения всех планов. Но если они начнут срывать поставки, то это будет уже серьезная проблема.

Сейчас они должны очень быстро бегать

Как оцениваете действия государства по поддержке бизнеса и населения?

Никаких реально действующих мер я не вижу. Пока все имеет несистемный характер, без стержневой идеи. Поддерживать нужно население, именно там рождается спрос. И уже спрос поддержит бизнес.

В неделю страна теряет 1-1,5% ВВП. Деньги – а это 1,2-1,8 трлн рублей – в экономику уже не вернутся. По классическим канонам – будет безработица. Ребята (государство) должны сейчас очень быстро бегать. Очень быстро принимать меры, которые с дикой скоростью долетят до конечного потребителя. Надеюсь, это делается.

А что именно надо сделать?

Прежде всего, собрать большую межотраслевую команду экспертов, представителей разного масштаба бизнеса. И им нужно разработать комплексный план-выход. Никто лучше, чем люди из бизнеса и с полей, не нарисует плана выхода.

Причем комплексного плана: налогово-акцизная, кредитно-денежная политика, тарифообразование, стимулирование малых предприятий. Выбраться из этого можно только вместе.

Однозначно надо оценить, что дала эта ситуация. Не возвращаться уже к той чуши, которую отменили сразу, как прижало: адские проверки бизнеса, диагностические карты на транспорт, проверка квалификации у врачей.

А еще я очень рекомендую чиновникам прекратить врать. Чтобы средний класс с доходом 17 тысяч рублей перестал им казаться адекватной ситуацией.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.04.2020 08:27
Гость

Сверх прибыли не отправляйте своим хозяевам. Хотя тявкать на хозяев незя, тогда не скулите и урежьте руководству СГК зарплату. Законы все пропихнули которые защищают русурсовиков, а не граждан этой страны. Понятно тут зима еще теплая выдалась, вообще не пруха.

24.04.2020 09:23
- гость -

Ну все, СГК снова с голоду помирает! Все то им мало..! Постоянно у них износ 85-95%...
Могу предположить, что ремонтировать сети невыгодно, т.к. потом некуда списывать деньги и оправдывать повышение стоимости услуг, да и из бюджета денежек проще выпросить...

24.04.2020 09:35
гость

пенсов увольте.Они все равно ничего не делают.

24.04.2020 10:00
гость

Ну все, опять тарифы поднимут, проще "буржуйкой" обогреваться. Вот хари ненасытные.

24.04.2020 10:20
Ленин всегда живой

По законам военного времени, а у оно у нас сейчас у всех военное, война с вирусом идет, как вы знаете, расстреливать будут в первую очередь саботажников и паникеров.
А в СГК таких полно.
Если СГК не справляется с управлением такого жизненно важного для народа бизнесом, то государство будет вынужденно национализировать все их беспокойное хозяйство и вот тогда заживем, как в былые жирные годы при СССР до Горбачёва.
Свет- 1 коп за квт, тепло - 2 коп в месяц.
Зарплата 110 рублей в месяц.
Вот мечта каждого

24.04.2020 11:33
ye gjyznyj

хорошо хоть, что теперь тарифы в Барнауле не поднимут как вздумается. И на том спасибо. читал, что теперь десять лет раз в год будут на инфляцию увеличивать и все... Надеюсь, что так и будет. А там уж пусть выживают как хотят. Вот управленческие свои урезают, ага.

24.04.2020 14:07
- гость -

24.04.2020 11:33
Мечтайте. По альткотельной они даже отчитываться за свои расходы не будут. Внесли в тариф условно 6 млрд. руб., а потратили 2, 4е получили прибыли и все из повышения тарифов. Не зря Томенко все объекты СГК посетил.

24.04.2020 15:47
Гость

Погода пару месяцев стояла теплая, наверное,потому что квартирные батареи отапливали улицу

24.04.2020 19:58
Он же опять

Ну ни идиоты они? Вчера была температура плюс 30 градусов на улице в тени. Барнаул отапливался. Для чего скажите? Нужно было отопление отключить еще два три недели назад!

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