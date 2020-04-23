В алтайском селе сгорело десять домов

Сразу десять домов сгорели селе Парфеново, расположенном в Топчихинском районе, сообщает телеканал "Катунь 24".

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю подтвердили информацию. Согласно сведениям ведомства, из десяти домов только четыре были жилыми.

К их тушению привлекли восемь пожарных. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сухой травы.

Ранее amic.ru писал, что спасатели предупреждают жителей Алтайского края о мерах безопасности во время работы на дачных участках, особенно при сжигании сухой травы.

Собственникам домохозяйств необходимо своевременно убирать со своих участков сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду. Тем, кто безответственно сжигает траву, не обеспечив безопасность, выписывают штрафы.

На территории региона действует особый противопожарный режим.