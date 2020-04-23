Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа

Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Рубцовска, который вынудил 15-летнего подростка спрыгнуть со второго этажа строящегося здания.

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент случился 18 апреля. По версии следствия, мужчина угрожал избить юношу палкой, тем самым вынудил спрыгнуть с большой высоты.

В результате неудачного приземления школьник сильно ударился головой. Медики диагностировали у него тяжелую закрытую черепно-мозговую травму с отеком головного мозга.

Действия горожанина квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.