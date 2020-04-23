Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края

Известный алтайский ретейлер "Мария-Ра" продает одноразовые маски по цене 25 рублей 50 копеек за штуку. Правда, покупать можно не поштучно, а комплектами из 10 единиц за 255 рублей. Фотографию с ценником опубликовали в telegram-канале "Алтайские крайности".

"Всего-то 25,5 руб./шт, менять которые нужно каждые 2 часа, — гласит подпись к снимку. — С другой стороны — сиди дома, никуда не выходи и маски не нужны будут".

Ранее amic.ru писал, что в барнаульских магазинах раздают индивидуальные средства защиты бесплатно. Предприниматели организовали в краевой столице 15 пунктов выдачи одноразовых масок. Бизнесмены приглашают присоединиться к этому значимому делу всех желающих.