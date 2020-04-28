"Кто о нас позаботится?". Что думают барнаульцы о самоизоляции за свой счет

Прошел почти месяц с того дня, когда Владимир Путин попросил всех оставаться дома, объявив о всенародных каникулах. В целом люди тогда обрадовались. Еще бы, неделя выходных. Сидение дома пообещали оплатить. Но прошла неделя, потом другая, третья... Кошельки опустели. И теперь простые работяги задаются одним вопросом: "А государство как нам поможет?" Люди, лишившиеся работы и заработка, в отчаянии. Вроде понимают: лучше пересидеть дома и не разносить заразу. Непонятно другое: кто им оплатит услуги ЖКХ, кредиты и ипотеки, кто даст денег на продукты и лекарства. Корреспондент amic.ru Слава Мельников прошелся по улицам Барнаула и узнал, что люди на самом деле думают о самоизоляции и как теперь относятся к решениям правительства.