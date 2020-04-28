"Кто о нас позаботится?". Что думают барнаульцы о самоизоляции за свой счет

Прошел почти месяц с того дня, когда Владимир Путин попросил всех оставаться дома, объявив о всенародных каникулах. В целом люди тогда обрадовались. Еще бы, неделя выходных. Сидение дома пообещали оплатить. Но прошла неделя, потом другая, третья... Кошельки опустели. И теперь простые работяги задаются одним вопросом: "А государство как нам поможет?" Люди, лишившиеся работы и заработка, в отчаянии. Вроде понимают: лучше пересидеть дома и не разносить заразу. Непонятно другое: кто им оплатит услуги ЖКХ, кредиты и ипотеки, кто даст денег на продукты и лекарства. Корреспондент amic.ru Слава Мельников прошелся по улицам Барнаула и узнал, что люди на самом деле думают о самоизоляции и как теперь относятся к решениям правительства.
Комментарии
одним словом Хреновато
Заходит как-то Путин в бар и говорит:
- Всем пива за счет заведения!
По потоку машин никакой самоизоляции у нас вообще не было. А сейчас тем более нет. Уже бла-бла-бла про самоизоляцию надо забыть, 5 % слишком законопослушных или имеющих хронические заболевания дома посидели, вот и вся самоизоляция. А 95 % никакой самоизоляцией не занимались, у нас не Китай. У нас только по зараженным уже больше, чем Китай. При меньшем количестве населения в 10 раз. Вот это итог самоизоляции. Остальное болтология про самоизоляцию
Президент выстроил т.н. вертикаль, отобрал деньги у регионов, но сейчас бездействует за государственный счет...
Для того, чтобы все работало, необходимо вводить режим ЧС, но вслучаи ввода режима ЧС граждане, проживающие на территории, где вводится режим ЧС, подпадают под ряд нормативных актов, которые дают им "привилегии"...
Отсюда вывод: у нас государство хочет рыбку съесть и на лавку сесть... Хочет посадить всех дома (бесплатно) ничего им не давать и режим ЧС не вводить. Одним словом жулики
хотите опрос?
он вам есть.
никто ничего не знает.
Царь,переливает из пустого в порожнее.
Томенка- шаг вперёд,два назад.
Народ в шоке- ждёт помощи от государства.
Но ее нет,мы же не нефть и не газ- нам не доплатят.
Сегодня на Амителе.
Социологи: барнаульцы довольны жизнью и уверенно смотрят в завтрашний день.По мнению социологов, основным фактором роста стали продолжительные и оплачиваемые (для значительного числа соотечественников) выходные в условиях самоизоляции.
Как сообщают в Финуниверситете, самые довольные жизнью россияне живут в Барнауле.
продолжительные и оплачиваемые (для значительного числа соотечественников) выходные в условиях самоизоляции
Это небольшой процент, подавляющее большинство работает
продолжительные и оплачиваемые (для значительного числа соотечественников) выходные в условиях самоизоляции
Про значительное число - полная чушь, большинство или работает или взяли ежегодный отпуск по настоятельным рекомендациям работодателя. Поэтому ни за какие выходные никто никому не доплачивает, может паре процентов бюджетников, не больше