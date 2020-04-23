Алтайское село три недели обходится без центральной воды

Забившаяся скважина оставила без центральной воды село Корчино, расположенное в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщает издание "Сибирь. Реалии". Она снабжала жителей 270 домов.

Из-за этого в населенном пункте с 30 марта действует режим ЧС, а воду населению подвозят цистернами. Ее доставляют пять дней в неделю на двух единицах техники.

Фермеры, которые помогают населению с водой, предупредили, что в мае начнется посевная и основные силы будут брошены именно на нее. Сельчане опасаются, что тогда они могут остаться совсем без воды.

О том, что вскоре людей и технику направят на посевную, подтвердил и директор единственного в селе предприятия СПК "Корчинский" Виктор Трушаков.

По его словам, специалисты ведут работы по созданию новой скважины, но ее запустят не раньше чем через месяц.

"Востокбурвод" бурит новую скважину, поскольку действует ЧС, но на это уйдет как минимум месяц, – рассказал Трушаков. – Водоносный слой у нас находится глубоко, поэтому бурить нужно до 450 метров".

По его словам, все проблемы "брошены на местную власть", а денег в районном бюджете слишком мало. Поэтому сельчане надеются на краевую целевую программу по строительству в селах водонапорных башен. Пока что Корчино войти в нее не удалось.