Пожарные спасли 36 человек из огненной западни на Алтае

В Республике Алтай в районе поселка Шашикман спасатели эвакуировали из лесного пожара 36 человек. В эпицентре оказались собиратели орехов.

"Местные жители поднялись на гору в Онгудайском районе для того, чтобы собрать оттаявшие из-под снега прошлогодние кедровые орехи", — рассказали "РГ" в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Спустя некоторое время на горе начался сильный лесной пожар. Люди оказались в огненном кольце. Пожар отрезал им дорогу к поселку.

Поиск и спасение людей осложнялись плохой видимостью от плотного дыма. Для эвакуации людей вылетел вертолет Ми-8 Авиалесоохраны с четырьмя спасателями на борту.

В итоге людей вывели из огня.