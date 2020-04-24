Бывший зампрокурора Алтайского края возглавит прокуратуру Волгоградской области

Депутаты Волгоградской областной думы единогласно поддержали кандидатуру будущего прокурора региона Дениса Костенко. Об этом сообщают "Коммерческие вести". Теперь указ о его назначении должен подписать президент Владимир Путин.

Костенко – уроженец Омска. Сейчас ему 47 лет. С 2005 по 2007 год он работал заместителем прокурора Алтайского края. В последнее время возглавлял Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что уроженка Алтайского края Марина Ракова ушла с должности замминистра просвещения РФ и стала вице-президентом Сбербанка.