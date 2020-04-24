Ветрено и жарко. О погоде в Алтайском крае 24 апреля

Жаркую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 24 апреля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +27°C до +32°C. Скорость ветра при порывах может достигать 20 м/с. Солнечно.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +28°C до +30°C. Без осадков. Эксперты ЦГМС отмечают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 11 м/с.

Ранее пресс-служба регионального правительства предупредила население о том, что в регионе ввели особый противопожарный режим. Теперь нельзя ходить в лес и жечь костры.