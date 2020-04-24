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Чиновница напомнила онкобольным, что от рака быстро не умирают

, ИА "Амител"
Замначальника депздрава Белгородской области призвала пациентов онкоцентра не паниковать из-за карантина
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова попросила больных раком не поддаваться панике из-за временного закрытия на карантин хирургического корпуса регионального онкодиспансера. Это произошло после заражения коронавирусом одного из сотрудников медучреждения.

Как сообщает портал bel.ru, чиновница подчеркнула, что двухнедельный карантин может выдержать "каждый разумный человек", если не будет слишком эмоционально реагировать на изменение даты операции.

"Мы все сейчас боимся коронавируса, а онкобольные считают, что всё – завтра уже умрут. Для вас объясняю: ситуаций, когда пришёл – и умер от онкологии, не бывает, – заявила Крылова. – Мы десять и двадцать лет её в себе носим, а потом, когда о ней узнаём, нам уже самим кажется, что уже терпеть невозможно и нас ограничили в помощи".

Она уточнила, что сейчас в регионе из-за карантина нет возможности проводить операции по удалению опухолей на молочной железе. Если ситуация требует безотлагательного хирургического вмешательства, пациентов будут транспортировать в Курскую область. Соответствующее соглашение уже заключено.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.04.2020 08:47
- гость -

А если бы ее так прищемило, она бы так же рассуждала?

24.04.2020 08:55
Старыый

Вот скотство натуральное! Любой здравомыслящий человек понимает , что при онко- чем раньше тем больше вероятность выжить. Слов нет!

24.04.2020 09:00
Z

Доля истины в её словах всё же есть.
Но вот за языком следить надо, а подобные "речёвки" лучше пропускать через "дцать" редакторов, как это делает бессменный ВВП.
И народ "простит и поймёт".
И, кстати, всех кого прижмет "будут транспортировать в Курскую область".

24.04.2020 09:03
- гость -

Дур@! Дур@! Дур@!!!! У моей мамы за 2 месяца уплотнение, которое не требовало беспокойства ( по мнению врачей) переросло в рак молочной железы 2-3 степени!!! Люди ходят годами не по тому, что им пофиг. А потому что всё протекает безсомптомно!!!

24.04.2020 09:04
Мимопроходящий

Вот не умеют наши чиновники грамотно излагать свои мысли! Все прям у Дмитрия Анатолича учатся. Ясно, что при онкологии все операции - плановые. Это не перитонит или инсульт, когда счет на минуты идет. Но онкобольные испытывают нестерпимые боли, и именно по этой причине к ним особое отношение. Да и рак постоянно прогрессирует в организме. Два дня - может быть и не срок, а две недели - уже срок!

24.04.2020 09:11
Ольга

Мой отец сгорел за 2 месяца.

24.04.2020 09:19
обезьяна

хозяйка салона белья на гоголя просто сгорела за месяц...



нет,какое кощунство.
эта говорящая голова лучше б супы варила

24.04.2020 09:21
Ирина

Иногда надо просто думать, что говоришь, агрессивная форма поражает за короткие сроки, удалить опухоль сегодня или через месяц бороться еще с метастазами, не совсем одно и тоже.

24.04.2020 09:22
1

У инфузории мозгов больше чем у этой особи из департамента здравоохранения Белгородской области. Не дай бог ей или её родственникам столкнуться с таким заболеванием когда понимаешь, что ничего от тебя не зависит и сделать ты ничего не можешь.

24.04.2020 09:23
гость

то же самое со стоматологией, пломбу ставить запрещено, нужно дождаться острой боли и тогда помогут ... удалить зуб без лечения

24.04.2020 09:49
- гость -

лечили по омс две недели, отдали в аптеку 5- ку, а горло и кашель только хуже(((
нет температуры, ты не больной
в итоге пошли к платному лору, та в шоке, вы где так запустили ????
нормально.
если нет кв , то ты не болен.
в итоге еще в аптеку отдали 3 тысячи

24.04.2020 10:28
- гость -

Когда мне поставили 1 стадию, сильно заболел мой грудной ребенок, так вот совпало. Лечь с ним в больницу, кроме меня, было некому. Врачи детской больницы, войдя в положение, очень постарались и выписали нас не через 3 недели, а через 2. Но через две у меня уже была вторая. А когда чиновников, как обычных людей, за фейки штрафовать начнут?

24.04.2020 11:39
гость

лечение онкобольных нельзя откладывать ни на день, чиновникам высшего уровня стыдно и недопустимо позволять себе такие высказывания.

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