Чиновница напомнила онкобольным, что от рака быстро не умирают

Заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова попросила больных раком не поддаваться панике из-за временного закрытия на карантин хирургического корпуса регионального онкодиспансера. Это произошло после заражения коронавирусом одного из сотрудников медучреждения.

Как сообщает портал bel.ru, чиновница подчеркнула, что двухнедельный карантин может выдержать "каждый разумный человек", если не будет слишком эмоционально реагировать на изменение даты операции.

"Мы все сейчас боимся коронавируса, а онкобольные считают, что всё – завтра уже умрут. Для вас объясняю: ситуаций, когда пришёл – и умер от онкологии, не бывает, – заявила Крылова. – Мы десять и двадцать лет её в себе носим, а потом, когда о ней узнаём, нам уже самим кажется, что уже терпеть невозможно и нас ограничили в помощи".

Она уточнила, что сейчас в регионе из-за карантина нет возможности проводить операции по удалению опухолей на молочной железе. Если ситуация требует безотлагательного хирургического вмешательства, пациентов будут транспортировать в Курскую область. Соответствующее соглашение уже заключено.