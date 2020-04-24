Не более пяти столов. Роспотребнадзор рассказал кафе, как работать после самоизоляции

Роспотребнадзор дал рекомендации кафе и ресторанам по поводу открытия после режима самоизоляции. Первыми должны открыться заведения площадью не более 50 кв.м. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом в помещении должно быть не более пяти столов, каждый на одно-два посадочных места. Расстояние между столиками должно составлять не менее одного метра. При этом проведение банкетов и других массовых мероприятий запрещено. Рекомендовано использовать либо одноразовую посуду, либо обычную, но после обязательной дезинфекции.

Если эпидемиологическая ситуация в регионе наладится, то Роспотребнадзор не исключает открытие заведений, насчитывающих до 20 столов. Можно будет проводить банкеты, но с обязательным соблюдением социального дистанцирования.

К нормальному режиму работы общепит вернется тогда, когда в том или ином регионе перестанут выявлять случаи заболевания COVID-19.

Как уже сообщал amic.ru, ранее владельцы кафе и ресторанов Барнаула написали открытое письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Бизнесмены попросили дать им возможность работать, соблюдая все необходимые меры предосторожности.