В РПЦ сравнили жизнь в самоизоляции с концлагерями и коммуналками

Глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон заявил, что трудности домашнего карантина невелики по сравнению с жизнью в коммунальных квартирах или концлагерях. Слова представителя РПЦ передает "Интерфакс".

По мнению епископа, гражданам стоит учиться любить своих близких и не придавать большого значения нынешним трудностям. Он отметил, что сейчас малейший дискомфорт воспринимается людьми как трагедия вселенского масштаба. "А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды – страшно себе представить!" – подчеркнул Пантелеимон.

Также иерарх церкви посоветовал меньше времени проводить в интернете, потому что "там очень много грязного и тревожного, как почитаешь, так жить не хочется".