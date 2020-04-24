В РПЦ сравнили жизнь в самоизоляции с концлагерями и коммуналками

Глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон заявил, что трудности домашнего карантина невелики по сравнению с жизнью в коммунальных квартирах или концлагерях. Слова представителя РПЦ передает "Интерфакс".
По мнению епископа, гражданам стоит учиться любить своих близких и не придавать большого значения нынешним трудностям. Он отметил, что сейчас малейший дискомфорт воспринимается людьми как трагедия вселенского масштаба. "А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды – страшно себе представить!" – подчеркнул Пантелеимон.
Также иерарх церкви посоветовал меньше времени проводить в интернете, потому что "там очень много грязного и тревожного, как почитаешь, так жить не хочется".
Комментарии
Ахахах, Пантелей, разве ваши родственники жили в концларегях???
Плюнуть в СССР стало модно, или вы сравнили нынешний режим с фашизмом?
Все правильно он сказал.
Это даже хорошо, что родители на своих детишек будут чаще смотреть, мож увидят что не то))
24.04.2020 09:38
- гость -
Плюй не плюй, а от правды никуда не денешься. Еще ведь жили - родители, взрослые дети с семьями, их дети порой тоже уже со своими детьми - и все в одном доме! И не два месяца...
Ничего отец Пантелеимон, скоро в ваши ряды примкнет лет через цать отец Санитайзер.
епископ Пантелеимон - родился: 18 сентября 1950 г. (возраст 69 лет).,
@А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды@
если его дед, то это период жизни примерно 1900-1970
если прадед, то это жизнь до революции 1917 года.
О чем он говорит? О жизни при царском режиме? Или после революции 17 года, когда простых людей расселили из трущоб в барские палаты?
Если так рассуждать, то почему не затронуть более ранний период жизни, например, при крепостном праве?
Ну и тупсень, концлагерный