Воскресенье, 26 Апрель, 11:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
13°

74588 +0
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

В РПЦ сравнили жизнь в самоизоляции с концлагерями и коммуналками

, ИА "Амител"
Раньше было намного хуже, считает епископ Пантелеимон
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон заявил, что трудности домашнего карантина невелики по сравнению с жизнью в коммунальных квартирах или концлагерях. Слова представителя РПЦ передает "Интерфакс".

По мнению епископа, гражданам стоит учиться любить своих близких и не придавать большого значения нынешним трудностям. Он отметил, что сейчас малейший дискомфорт воспринимается людьми как трагедия вселенского масштаба. "А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды – страшно себе представить!" – подчеркнул Пантелеимон.

Также иерарх церкви посоветовал меньше времени проводить в интернете, потому что "там очень много грязного и тревожного, как почитаешь, так жить не хочется".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.04.2020 09:38
- гость -

Ахахах, Пантелей, разве ваши родственники жили в концларегях???
Плюнуть в СССР стало модно, или вы сравнили нынешний режим с фашизмом?

24.04.2020 09:40
- гость -

Все правильно он сказал.
Это даже хорошо, что родители на своих детишек будут чаще смотреть, мож увидят что не то))

24.04.2020 09:43
- гость -

24.04.2020 09:38
- гость -
Плюй не плюй, а от правды никуда не денешься. Еще ведь жили - родители, взрослые дети с семьями, их дети порой тоже уже со своими детьми - и все в одном доме! И не два месяца...

24.04.2020 10:05
- гость -

Ничего отец Пантелеимон, скоро в ваши ряды примкнет лет через цать отец Санитайзер.

24.04.2020 10:06
@@

епископ Пантелеимон - родился: 18 сентября 1950 г. (возраст 69 лет).,

@А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды@

если его дед, то это период жизни примерно 1900-1970
если прадед, то это жизнь до революции 1917 года.

О чем он говорит? О жизни при царском режиме? Или после революции 17 года, когда простых людей расселили из трущоб в барские палаты?

24.04.2020 10:23
про

Если так рассуждать, то почему не затронуть более ранний период жизни, например, при крепостном праве?

24.04.2020 11:08
- гость -

Ну и тупсень, концлагерный

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
10:49
Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов 2
10:17
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома 19
09:50
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 3
09:35
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса 5
09:05
Военные отработали эвакуацию раненых на вертолетах в горах Алтая 2
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 7
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 5
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 2
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 23
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 9
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 16
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 2
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 7
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 30
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 4
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 48
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 7
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 2
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 12
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 66
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 4
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2
06:32
Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции 5
06:01
Грозы придут в Алтайский край 25 апреля 1
23:33
Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 3
23:16
Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии 33
22:48
Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула 1
22:14
На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники 1
21:41
Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.