Вас предупреждали. Дерево рухнуло на припаркованные автомобили в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле жильцы дома проигнорировали просьбу управляющей компании не парковать автомобили под деревьями, и часть одного из них рухнула, пишет очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел накануне вечером, 23 апреля, около 19:30 во дворе одного из жилых домов на улице Попова. Как подчеркнул свидетель, администрация МУП "ЖЭУ № 30" запланировала обрезку деревьев на следующий день. Жители об этом были уведомлены.

Комментаторы под заметкой не поддержали несчастных автовладельцев и упрекнули их в лени. "Вот никак я таких новостей не пойму. Я что, один в сильный ветер убираю машину из-под деревьев? Да-да, если больше негде ставить, можно прогуляться и до ближайшей автостоянки!" – написал один из подписчиков сообщества.