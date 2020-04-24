Вас предупреждали. Дерево рухнуло на припаркованные автомобили в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле жильцы дома проигнорировали просьбу управляющей компании не парковать автомобили под деревьями, и часть одного из них рухнула, пишет очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел накануне вечером, 23 апреля, около 19:30 во дворе одного из жилых домов на улице Попова. Как подчеркнул свидетель, администрация МУП "ЖЭУ № 30" запланировала обрезку деревьев на следующий день. Жители об этом были уведомлены.
Комментаторы под заметкой не поддержали несчастных автовладельцев и упрекнули их в лени. "Вот никак я таких новостей не пойму. Я что, один в сильный ветер убираю машину из-под деревьев? Да-да, если больше негде ставить, можно прогуляться и до ближайшей автостоянки!" – написал один из подписчиков сообщества.
Комментарии
Автостоянка вообще то самый надежный способ! Но крутизна и лень выше!
Не поддерживаю ни парковку личного автотранспорта во дворах, ни обрезку деревьев в том виде что происходит в городе.
Предупреждали они... И чо? Знак запрещающий стоянку установили? Нет... Водители знакам подчиняются а не приклееной соплями бумажки на стене которую и не видно...
24.04.2020 10:03
- гость -
ты и с обрыва можешь на своей шушлайке ехать. ну а чо? знака то нет
24.04.2020 10:03
- гость -
Ахаха!!!
А теперь иди судье это расскажи, чтоб он со смеха лопнул ))
Дело не в бумажке, а в том,что мето - не специально оборудованная площадка для парковки автомобилей и таким образом, собственники не позаботились о сохранности имущества. Так что, ремонтируйте за свой счет, недалекие. )))
Там написано что обрезка 24 в 12:00 будет, а дерево рухнуло вечером 23, надо было написать дерево в аварийном состоянии и может упасть, думаю к обеду бы убрали. А так можно написать объявления: "Машины не ставить, в 2020-2021 годах будет проводится обрезка деревьев", а потом людей виноватыми выставлять, так то дерево могло и на прохожих упасть, не вижу ограждения.
24.04.2020 10:26
- гость -
Ну, так-то оно и на Путина могло упасть. О_о