Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока

23 апреля авиарейсом Бангкок – Новосибирск прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, 29 из них – жители Алтайского края, информирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, после прохождения эпидемиологических мероприятий в аэропорту Новосибирска правительство Алтайского края обеспечило доставку людей специальным транспортом до места временного пребывания. В ближайшее время им предписана самоизоляция.

Тех, кто может пройти карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили по месту проживания. Остальную часть группы разместили в обсерваторе, который действует на базе санатория "Сосновый бор" в Первомайском районе.

"Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина, в течение всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции. Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к обычной жизни", – рассказали в оперштабе.