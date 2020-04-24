Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока

23 апреля авиарейсом Бангкок – Новосибирск прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, 29 из них – жители Алтайского края, информирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Как отмечается, после прохождения эпидемиологических мероприятий в аэропорту Новосибирска правительство Алтайского края обеспечило доставку людей специальным транспортом до места временного пребывания. В ближайшее время им предписана самоизоляция.
Тех, кто может пройти карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили по месту проживания. Остальную часть группы разместили в обсерваторе, который действует на базе санатория "Сосновый бор" в Первомайском районе.
"Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина, в течение всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции. Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к обычной жизни", – рассказали в оперштабе.
Комментарии
Эти пассажиры умышленно уезжали в заразные страны в разгар пандемии и относится к ним нужно соответственно
А их за счёт законопослушного населения в санаторий Сосновый бор пристроили
Вы когда с соплями на улицу выходите к вам тоже соответственно относится надо ?
нафиг они тут нужны?
зачем они нам тут?
А всех нельзя в санаторий?
а чего приперлись то? ну и оставайтесь там, где были, там же настолько лучше, что даже эпидемия не остановила уехать, и живите там, нафиг сюда заразу то теперь тащить, любители сладкой жизни и приключений твою дивизию
Да вы откуда знаете когда они уезжали? У нас рейсы когда отменили? А чего ждали что не отменяли?
24.04.2020 10:48
- гость -
Вы хотите сказать что они там давно уже живут? и вот теперь только возвращаются? Тогда тем более зачем они нам тут?У нормального человека путевка 2 недели, у тех кто со бжиком месяц, а эти даже не знаю кто такие...
И долго ещё таких встречать будут? Может уже пора прикрыть прилеты? Уже охота, что бы эта зараза закончилась. Погулять, встретиться с друзьями, да и на работу охота..... А из-за таких обстановка ухудшается.
Т,е. пока всё хорошо было они там жили свысока поплёвывая на родину , обзывая соотечественников лохами , ватоквасами , совками , платили налоги на развитие другой страны . Как только беда случилась так сразу про родину вспомнили ! Домой захотели , захотели лечиться бесплатно ! Знают , что здесь всё равно лечить будут : есть страховка или нет ( это тебе не заграница , где любая помощь только в объёме страховки ) .
Думаете они потом государству спасибо скажут ? - не дождётесь ! Найдут что обгадить и над чем поиздеваться .
Да это прилетели те, кто зиму там зимует. Так то логично, зима закончилась - они вернулись.
Ребят, ну а так то ничего, что в Тае гораздо меньше (в 10 раз) больных короновирусом чем в нашей стране? и это при их то плотности населения. И вообще
, включите уже немного голову, неужели никому эта ситуация подозрительной не кажется? вот сколько у нас в крае больных? много? ничерта подобного, и это при том, что все уже давно положили болт на любые запреты и даже маски уже не носят. а сколько тяжелых? два? хмм..... странно осложнений на пневмонию с обычного гриппа у нас каждый год гораздо больше. Я не говорю что заразы нет и надо забить на все, но блин, собачиться друг с другом и тем более кивать на тех кто может позволить себе больше это по моему бред
так понимаю..глядят....в Сибири мало заболевших....надо дело подправтиь...держите партию с новым штамом....щас попрет.....Что ж творят то.....
А вот в сосновом бору они за счет нас будут жить? Да?
А можно туда как то попасть? А то че мы тут сидим, работать не дают, жрать хочется - а там в нелплохих условиях за деньги налогоплательщиков....круто устроились, после одного отдыха в другой...
10.27 и 10.28
Вы уверенны, что вы здесь кому-то нужны? И вы уверены, что вы имеете право решать кто здесь нужен, а кто нет? Пальчики сверните, директора мира.