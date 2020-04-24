Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока

23 апреля авиарейсом Бангкок – Новосибирск прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, 29 из них – жители Алтайского края, информирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Как отмечается, после прохождения эпидемиологических мероприятий в аэропорту Новосибирска правительство Алтайского края обеспечило доставку людей специальным транспортом до места временного пребывания. В ближайшее время им предписана самоизоляция.
Тех, кто может пройти карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили по месту проживания. Остальную часть группы разместили в обсерваторе, который действует на базе санатория "Сосновый бор" в Первомайском районе.
"Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина, в течение всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции. Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к обычной жизни", – рассказали в оперштабе.
Комментарии
Эти пассажиры умышленно уезжали в заразные страны в разгар пандемии и относится к ним нужно соответственно
А их за счёт законопослушного населения в санаторий Сосновый бор пристроили
Вы когда с соплями на улицу выходите к вам тоже соответственно относится надо ?
нафиг они тут нужны?
зачем они нам тут?
А всех нельзя в санаторий?
а чего приперлись то? ну и оставайтесь там, где были, там же настолько лучше, что даже эпидемия не остановила уехать, и живите там, нафиг сюда заразу то теперь тащить, любители сладкой жизни и приключений твою дивизию
Да вы откуда знаете когда они уезжали? У нас рейсы когда отменили? А чего ждали что не отменяли?