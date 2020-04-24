Суббота, 25 Апрель, 05:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
18°

68622 +5849
Обь
437см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Житель Алтайского края отобрал у таксиста деньги и дважды избил его

, ИА "Амител"
Злоумышленник раскаялся
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Первомайского района угрожал таксисту и требовал у него денег. Подробности сообщает "Алтайская правда".

27-летний бийчанин купил автомобиль ВАЗ-2107 и начал на нем таксовать. К мужчине обратился знакомый, который попросил довезти его с приятелем до поселка Сорокино. На обратном пути мужчины остановились в промзоне, где к ним подошел молодой человек и заговорил с водителем.

Диалог быстро превратился в конфликт, и мужчина ударил таксиста в грудь, потребовав от него семь тысяч рублей, и пригрозил, что заберет машину, если денег не будет. Водитель согласился отдать всю сумму, опасаясь за свое здоровье.

Через две недели мужчина снова нашел таксиста. На этот раз он избил его, забрал сумку с документами и под угрозой расправы заставил его написать расписку, что тот должен ему 40 тысяч рублей. После этого злоумышленник отвез водителя на берег реки и потребовал отдать ему автомобиль вместе с ПТС. Таксист повиновался.

Расследование завершено, дело направлено в суд. Сам злоумышленник свою вину признал и даже заявил, что раскаялся.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.04.2020 10:33
Filin

Мыши плакали, но ели кактус. Зачем этот бред про раскаяние

24.04.2020 11:29
- гость -

Зачем этот бред про раскаяние

У нас в армии трое сломали челюсть узбеку. На суде самый наглый из них, начавший избиение, попросил слово в начале и начал раскаиваться, просить прощения у потерпевшего. Двое других, не особо то и участвовавших, гордо молчали. В итоге наглому раскаявшемуся дали 2 года дисбата, а двоим безобидным но не раскаявшимся по 2,5 года.

24.04.2020 12:35
Гога

А был бы у таксиста короткоствол, и молодой человек подошедший у таксисту, сначала бы поел землицы русской а потом и запил уриной.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:33
Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 0
23:16
Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии 0
22:48
Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула 0
22:14
На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники 0
21:41
Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле 0
21:11
Дома-интернаты изолировали в Алтайском крае 0
20:37
Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск 0
20:02
Карта распространения COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
19:45
Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом 1
19:44
Жесткий карантин в Змеиногорском районе. Что запретили жителям и надолго ли это? 0
19:31
Двухнедельный карантин установили в Алтайском крае. Кого он коснется? 0
19:26
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 26 0
18:45
Частная клиника в Барнауле впервые подтвердила заражение COVID-19 11
18:33
Опубликован полный текст постановления губернатора о карантине в Змеиногорском районе 4
18:15
Все там же. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 1
17:42
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны 12
17:31
В Алтайском крае рассылают фейковые сообщения о пропитанных наркотиками масках 9
17:20
"Мы радовались как дети". История солдата, который видел, как закончилась война 1
17:05
Серьезный пожар начался у садоводства под Рубцовском. Дачи могут сгореть 1
17:00
"Мы вас понимаем, но". Чем недовольны подписчики Томенко в Instagram? 19
16:54
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на трассе Новосибирск – Барнаул 1
16:43
Алтайский театр драмы покажет спектакль "Три сестры" 0
16:30
Олег Хорохордин: Республика Алтай плохо самоизолируется 3
16:19
Льготная ипотека под 6,5%: что это такое и на какую сумму можно взять кредит 8
16:07
Знаки "Карантин" устанавливают по дороге в Змеиногорск 4
15:55
Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей 40
15:42
60 пациентов с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки 8
15:30
Минздрав подтвердил первый случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае 10
15:23
С видом на Обь. "Небоскреб" в 24 этажа вырастет на Новом рынке в Барнауле 8
15:01
Губернатор Алтайского края ввел строгий карантин в Змеиногорском районе 38
14:52
Умерла создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" 2
14:39
Полиция Красноярска вернула украденный у жителя Бийска автомобиль 1
14:27
Биолог призвала человечество сменить стратегию выживания после победы над COVID-19 3
14:08
Летнее безумие в апреле. Как в Барнауле начала просыпаться природа 0
14:06
В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус 26
14:00
Да будет Wi-Fi: еще в одном алтайском селе появилась точка бесплатного доступа 3
13:49
Создатель "Теплого рынка" в Барнауле выложил фото с дичью во время запрета на охоту 13
13:35
В Новосибирской области выявили более 40 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки 6
13:23
Чтобы не плоская и не квадратная. Тренировка для самой "приключенческой" части тела 0
13:11
Гарант тепла на многие годы. Как выбрать газовый котел в частный дом 2
13:01
Зараженных коронавирусом в Алтайском крае стало больше 19
12:58
Специалисты назвали самые неломающиеся автомобили 8
12:37
Выяснилось, какой суммы может не досчитаться бюджет Барнаула в 2020 году 2
12:25
Специалист назвал хитрость, которая поможет найти работу после пандемии 9
12:14
Стоп-кадр. Пандемия пандемией, а на огород по расписанию 17
12:02
Контактировавших с работником БПЗ, который заболел COVID-19, изолировали 5
11:47
Еще три человека вылечились от коронавируса в Алтайском крае 1
11:45
Бизнес заинтересовался алтайским автотуркластером "Золотые ворота" 6
11:42
Выяснилось, какие книги россияне чаще всего покупают в самоизоляции 1
11:31
Фестиваль live. Власти готовы провести "День России" на "Бирюзовой Катуни" онлайн 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.