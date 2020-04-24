Житель Алтайского края отобрал у таксиста деньги и дважды избил его

Житель Первомайского района угрожал таксисту и требовал у него денег. Подробности сообщает "Алтайская правда".

27-летний бийчанин купил автомобиль ВАЗ-2107 и начал на нем таксовать. К мужчине обратился знакомый, который попросил довезти его с приятелем до поселка Сорокино. На обратном пути мужчины остановились в промзоне, где к ним подошел молодой человек и заговорил с водителем.

Диалог быстро превратился в конфликт, и мужчина ударил таксиста в грудь, потребовав от него семь тысяч рублей, и пригрозил, что заберет машину, если денег не будет. Водитель согласился отдать всю сумму, опасаясь за свое здоровье.

Через две недели мужчина снова нашел таксиста. На этот раз он избил его, забрал сумку с документами и под угрозой расправы заставил его написать расписку, что тот должен ему 40 тысяч рублей. После этого злоумышленник отвез водителя на берег реки и потребовал отдать ему автомобиль вместе с ПТС. Таксист повиновался.

Расследование завершено, дело направлено в суд. Сам злоумышленник свою вину признал и даже заявил, что раскаялся.