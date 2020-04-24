На майские праздники ужесточат контроль за алтайскими турбазами

На майские праздники в Алтайском крае ужесточат контроль за турбазами. Об этом во время пресс-конференции 24 апреля рассказал начальник управления туризма Евгений Дешевых. Базам пока нельзя принимать отдыхающих в связи с введенными в регионе ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

"Контроль за ограничительными мероприятиями, установленными указом губернатора, ведут Роспотребнадзор, сотрудники ГУ МВД и местного направления. Они в настоящее время осуществляют рейды. Есть несколько отдельных средств размещения, которые пытаются искать уловки и обходить ограничения. Уполномоченные органы своевременно это пресекают. На майские праздники контроль будет усилен. Особенно в тех территориях края, куда традиционно массово приезжают отдыхающие – Белокуриха, Алтайский, Смоленский, Солонешенский, Егорьевский районы и другие", – говорит Дешевых.

Он также напомнил, что за нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Так, физлицам, которые соберутся отдыхать, несмотря на запрет, придется заплатить от 1 до 30 тыс. рублей. Для бизнеса, деятельность которого приостановлена, штрафы составят от 30 до 50 тыс. рублей – для ИП, а также от 100 до 300 тыс. рублей – для юрлиц.

Однако ранее в беседе с amic.ru представители турбизнеса говорили, что летом, когда ограничения снимут, они все-таки смогут "отбить" понесенные потери. И даже прогнозируют увеличение турпотока, так как многие жители Сибири и России в целом вряд ли захотят после ситуации с коронавирусом поехать за границу.

"Принятые ограничительные меры оказывают влияние на турпоток. По прогнозам поток туристов сократится на 13% к показателю прошлого года. Это 280-300 тыс. человек. В случае стабилизации ситуации возможен рост спроса на отдых на Алтае и выравнивание турпотока", – отметил Евгения Дешевых.

В регионе действует режим повышенной готовности. До 1 июня на Алтае закрыты все базы отдыха, санатории, гостиницы, комплексы. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, не исключено, что этот период продлят.