42 человека отправили на самоизоляцию в Республике Алтай

За минувшие сутки еще 42-м жителям Республики Алтай вручили постановления о самоизоляции, сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19.

В общей сложности под наблюдением на домашнем карантине находятся 260 человек.

По данным на утро 24 апреля, в Республике Алтай подтверждено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них семь – в Горно-Алтайске, четыре – в Онгудайском районе и три – в Турочакском.

Как и во всех субъектах РФ, в Республике Алтай действует режим всеобщей самоизоляции.

Как ранее писал amic.ru, в Горно-Алтайске один из заболевших – житель города, вернувшийся несколько дней назад из Москвы.