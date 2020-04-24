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Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%

, ИА "Амител"
Документ подписал премьер-министр
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Постановление размещено на официальном сайте правительства.

Согласно программе, ипотечный кредит с льготной ставкой 6,5% можно получить для приобретения жилья в новостройке. Максимальный размер займа для Москвы и Санкт-Петербурга составляет восемь миллионов, для регионов – три миллиона.

Напомним, что программу льготной ипотеки предложил Владимир Путин 16 апреля. По его мнению, это поможет поддержать население в период коронавирусной пандемии. Всего на реализацию программы потребуется около шести миллиардов рублей, мера поможет примерно 20 тысячам россиян улучшить жилищные условия.

Сами банки начали выдавать льготные кредиты, не дожидаясь постановления правительства. Как ранее сообщил amic.ru, первую в России льготную ипотеку оформили в Барнауле. Кредит дали на квартиру стоимостью полтора миллиона рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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