Немецкие экономисты спрогнозировали, когда Россия исчерпает резервы

Экономисты Deutsche Bank спрогнозировали сроки исчерпания резервов России. Так, ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть израсходованы за два с небольшим года, пишет издание РБК.
Как отмечают аналитики, такой сценарий ожидается в случае, если на протяжении всего этого периода российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель. Сейчас запасы Фонда составляют около девяти триллионов рублей – это примерно 120 миллиардов долларов по нынешнему курсу.
Как полагают специалисты, чтобы покрывать дефицит доходов от нефти и газа, этих сбережений хватит на два с лишним года. Если же Urals вырастет в цене до 30 долларов за баррель, то этот срок приблизится к шести годам.
Комментарии
Да быть не может !
Президент 19 апреля при поздравлении своей паствы с Пасхой заявил ,что у нас (хотелось бы верить,что в России)
«здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения»
24.04.2020 11:22
CALIBR
сильная экономика сосредоточена в москве , питере и еще 5 крупных городах, страдающих от короны. А страдать от короны можно еще длительно...
Растащат за 1 год все эти резервы. Новые будут формировать уже за счет населения, сдирая последнюю шкуру.
24.04.2020 11:53
Гость
Растащат за 1 год все эти резервы. Новые будут формировать уже за счет населения, сдирая последнюю шкуру.
пффф, как с тебя сформируешь, если безработица растет???
резерв формировался с доходов от продажи ресурсов.
Кубышку были обязаны формировать ну якобы вот на такой форс-мажор.
Однако многих не покидает ощущение что форсмажор искусственный и направлен в первую очередь на отжатие вот таких кубышек.
24.04.2020 11:45
- гость -
сильная экономика сосредоточена в москве , питере и еще 5 крупных городах, страдающих от короны. А страдать от короны можно еще длительно...
++++++++++++
Мне бы хотелось верить ,что Путин президент России,а не Москвы и еще пяти крупных городов,но вы прицельно убиваете мою веру. Это бесчеловечно.
А говорили путину - не обижай шамана!
24.04.2020 12:03
CALIBR
Мое мнение, что путин не президент, т.к. он сам говорил, что пока он президент, то пенсионный возраст не повысят! Пенсионный возраст повысили.., так почему по его словам - он не президент!
24.04.2020 12:03
CALIBR, аплодирую стоя!!!!
24.04.2020 12:06
- гость -
Так это говорил совсем другой путин, того уже нет, а этот за слова того не отвечает.
24.04.2020 12:13
- гость -
Ох не знаю.., не знаю.., они похоже оба ни за что не отвечают
Сразу оговорюсь: историк из меня никудышный, но всё же:
А границы той самой Киевской Руси как проходили? Не по тем ли 5ти городам + Москва + Киев?
Может ну их? Восстановим эти границы - пусть там варятся в собственном соку? А мы тут как нибудь сами?
И если не ошибаюсь во времена ВОВ был проект о переносе столицы в НСК?
Может вспомним этот проект?
24.04.2020 12:22
Z
Да и как русский человек тож никуда не годишься. Вот американский госпед бы тебя похвалил как хорошего подпиндосника, может даже булочку бы дал. Обратись если еще не работаешь на них.
Во времена ВОВ нашу Русскую цивилизацию защищали плечом к плечу и русский и казах и украинец и грузин и даже эстонцы с латышами.
Не по территории сегодня линия фронта проходит, она в голове и сердце каждого.
По теме: госдолг Германии 61,9% ВВП (2018 г.) и это не мешает ЕЦБ печатать деньги и вливать в их экономику, в т.ч. за счет покупки колониальными странами такими как Россия их облигаций. См. структуру того же ФНБ.
24.04.2020 12:58
М
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Тыканье и оскорбления - на больше мы, то есть вы, не способны?
В каждом подобном посте нужно писать "лопата" и/или "сарказм"?
Или вы сразу и любую шутку не понимаете и воспринимаете в штыки?
Удачи!
Всем участникам отзывов необходимо иметь ввиду,что не все участники обладают чувством юмора. Я например.
Пенсионер