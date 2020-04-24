Пятница, 24 Апрель, 11:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
25°

62773 +0
Обь
437см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Немецкие экономисты спрогнозировали, когда Россия исчерпает резервы

, ИА "Амител"
На это уйдет чуть более двух лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Экономисты Deutsche Bank спрогнозировали сроки исчерпания резервов России. Так, ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть израсходованы за два с небольшим года, пишет издание РБК.

Как отмечают аналитики, такой сценарий ожидается в случае, если на протяжении всего этого периода российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель. Сейчас запасы Фонда составляют около девяти триллионов рублей – это примерно 120 миллиардов долларов по нынешнему курсу.

Как полагают специалисты, чтобы покрывать дефицит доходов от нефти и газа, этих сбережений хватит на два с лишним года. Если же Urals вырастет в цене до 30 долларов за баррель, то этот срок приблизится к шести годам.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.04.2020 11:22
CALIBR

Да быть не может !
Президент 19 апреля при поздравлении своей паствы с Пасхой заявил ,что у нас (хотелось бы верить,что в России)
«здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения»

24.04.2020 11:45
- гость -

24.04.2020 11:22
CALIBR
сильная экономика сосредоточена в москве , питере и еще 5 крупных городах, страдающих от короны. А страдать от короны можно еще длительно...

24.04.2020 11:53
Гость

Растащат за 1 год все эти резервы. Новые будут формировать уже за счет населения, сдирая последнюю шкуру.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:47
Еще три человека вылечились от коронавируса в Алтайском крае 0
11:45
Бизнес заинтересовался алтайским автотуркластером "Золотые ворота" 2
11:42
Выяснилось, какие книги россияне чаще всего покупают в самоизоляции 0
11:31
Фестиваль live. Власти готовы провести "День России" на "Бирюзовой Катуни" онлайн 0
11:20
В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру с бассейном и сауной 1
11:09
Второе казино в игорной зоне "Сибирская монета" начнут строить в мае 4
11:01
Немецкие экономисты спрогнозировали, когда Россия исчерпает резервы 2
10:46
Крупный федеральный туроператор запустит чартер в Барнаул 6
10:38
Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% 1
10:29
42 человека отправили на самоизоляцию в Республике Алтай 0
10:15
На майские праздники ужесточат контроль за алтайскими турбазами 2
10:11
Житель Алтайского края отобрал у таксиста деньги и дважды избил его 2
10:01
300 тысяч "весенних" туристов не досчитается Алтайский край из-за коронавируса 1
09:55
Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать? 11
09:43
Вас предупреждали. Дерево рухнуло на припаркованные автомобили в Барнауле 9
09:31
Путевка в детсад Барнаула. Как ее получить и почему это нужно сделать вовремя? 2
09:25
Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока 9
09:22
В РПЦ сравнили жизнь в самоизоляции с концлагерями и коммуналками 7
09:10
Плачь и плати. Барнаульские предприниматели на коленях выпрашивают скидки по аренде 23
09:01
Для вас – бесплатно: что на Алтае делают для поддержки предпринимателей 3
08:44
Не более пяти столов. Роспотребнадзор рассказал кафе, как работать после самоизоляции 1
08:30
Чиновница напомнила онкобольным, что от рака быстро не умирают 13
08:18
Четыре школьные столовые уличили в антисанитарии на Алтае 0
08:03
Теплоснабжение отправится в нокаут. Эксперт СГК о том, как отрасль переживает кризис 6
07:55
Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми 0
07:46
Бывший зампрокурора Алтайского края возглавит прокуратуру Волгоградской области 0
07:37
Голая Вера Брежнева попросила людей оставаться дома 4
07:25
Еду в Москву. Как получить пропуск и что будет, если это не сделать? 2
07:12
Житель Алтая заплатит штраф за фейк о коронавирусе 4
07:03
Спой песню и стань звездой: стартовал музыкальный онлайн-кастинг 4
06:58
В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске 3
06:43
Странные, полезные и не очень. Какие товары продают в интернете в разгар пандемии 0
06:31
Пожарные спасли 36 человек из огненной западни на Алтае 3
06:14
Пошлина на тортики. Что думает микробизнес о налоге для самозанятых 20
06:00
Ветрено и жарко. О погоде в Алтайском крае 24 апреля 0
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 1
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 1
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 3
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 12
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 8
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 2
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 3
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 4
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.