Немецкие экономисты спрогнозировали, когда Россия исчерпает резервы

Экономисты Deutsche Bank спрогнозировали сроки исчерпания резервов России. Так, ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть израсходованы за два с небольшим года, пишет издание РБК.

Как отмечают аналитики, такой сценарий ожидается в случае, если на протяжении всего этого периода российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель. Сейчас запасы Фонда составляют около девяти триллионов рублей – это примерно 120 миллиардов долларов по нынешнему курсу.

Как полагают специалисты, чтобы покрывать дефицит доходов от нефти и газа, этих сбережений хватит на два с лишним года. Если же Urals вырастет в цене до 30 долларов за баррель, то этот срок приблизится к шести годам.