Немецкие экономисты спрогнозировали, когда Россия исчерпает резервы

Экономисты Deutsche Bank спрогнозировали сроки исчерпания резервов России. Так, ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть израсходованы за два с небольшим года, пишет издание РБК.
Как отмечают аналитики, такой сценарий ожидается в случае, если на протяжении всего этого периода российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель. Сейчас запасы Фонда составляют около девяти триллионов рублей – это примерно 120 миллиардов долларов по нынешнему курсу.
Как полагают специалисты, чтобы покрывать дефицит доходов от нефти и газа, этих сбережений хватит на два с лишним года. Если же Urals вырастет в цене до 30 долларов за баррель, то этот срок приблизится к шести годам.
Комментарии
Да быть не может !
Президент 19 апреля при поздравлении своей паствы с Пасхой заявил ,что у нас (хотелось бы верить,что в России)
«здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения»
24.04.2020 11:22
CALIBR
сильная экономика сосредоточена в москве , питере и еще 5 крупных городах, страдающих от короны. А страдать от короны можно еще длительно...
Растащат за 1 год все эти резервы. Новые будут формировать уже за счет населения, сдирая последнюю шкуру.