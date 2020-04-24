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Губернатор Алтайского края ввел строгий карантин в Змеиногорском районе

, ИА "Амител"
Въезд и выезд из района закрыли, а местным жителям запрещено пользоваться личным транспортом
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Змеиногорском районе Алтайского края введен строгий карантин в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко. Теперь въезд и выезд в район закрыт, а перемещаться сами жители муниципалитета  могут исключительно пешком или на общественном транспорте.

Как следует из документа, всем проживающим на территории Змеиногорского района запрещено покидать жилище. Исключением являются случаи, когда требуется экстренная (неотложная) медицинская помощь, или если существует прямая угроза его жизни и здоровью. Также населению позволено выходит за продуктами и в аптеку, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома, выносить мусор и ухаживать за недееспособными.

Жителям запретили перемещаться на автомобилях – только на общественном транспорте с обязательным соблюдением дистанции и в масках. Однако запрет не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, работников продуктовых магазинов и тех, кто выполняет неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств. Также перемещаться смогут работники организаций, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, финансисты неотложных функций, госслужащие и сотрудники муниципальных органов власти.

Кроме того, вводится запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд из района. В течение непродолжительного времени жителям района дадут возможность вернуться домой извне. В тех случаях, если жители других муниципалитетов захотят выехать из Змеиногорского района, в течение краткого периода им будет разрешен выезд при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительства. Контролировать соблюдение режима будут сотрудники органов правопорядка, специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники.

При этом транзит транспорта через Змеиногорский район будет также полностью закрыт. Въезд и выезд на территории Змеиногорского района будет разрешен по специальным пропускам, которые будут выдавать в администрации района.

Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. В число его контактов вошли более 70 человек. Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса у еще 37 работников рудника.

Накануне, 23 апреля, предварительные тесты дали положительный результат еще у 50 человек в Змеиногорском районе. Сейчас анализы перепроверяют.

На 24 апреля, по данным регионального оперштаба, подтверждены 152 случая заболевания COVID-19. 18 человек вылечились.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.04.2020 15:09
@demonada.lj

Интересно подкалиберные пойдут?
Или интерфейс менять надо?
Вообще конечно квадратура зависит от позиционирования и взгляда на предмет, все так считают.
Но я то думаю.... что есть игра теней и света.

24.04.2020 15:11
- гость -

24.04.2020 15:09
@demonada.lj
А можно с переводом, чувствую что интересно но не могу понять о чем речь?

24.04.2020 15:11
- гость -

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков обратил внимание на то, что в ближайшие дни подойдет к концу инкубационный период болезни для нарушителей режима самоизоляции. "На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений",

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