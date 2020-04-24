Крупный федеральный туроператор запустит чартер в Барнаул

Туроператор Anex Tour планирует запустить чартер в Барнаул. Об этом во время онлайн-брифинга 24 апреля рассказал начальник управления туризма Евгений Дешевых. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то запуск произойдет в июле 2020 года.

По прогнозам экспертов, после окончания пандемии первым начнет активно развиваться внутренний туризм.

"Чтобы быть к этому готовыми ведущие туроператоры, работающие на выездных направлениях, уже расширяют свои предложения по российскому продукту. Мы при содействии Ростуризма ведем переговоры с Anex Tour. Этот туроператор заинтересован в организации чартерных рейсов в Барнаул с периодичностью один раз в неделю. И совместно с региональными туркомпаниями мы обсуждаем условия этого сотрудничества", – говорит Дешевых.

По его словам, речь идет об организации туров на территорию Алтайского края для россиян и иностранцев. Однако окончательно программы будут сформированы после того, как станет понятно время снятия карантинных мероприятий.