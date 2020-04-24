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Крупный федеральный туроператор запустит чартер в Барнаул

, ИА "Амител"
После пандемии вырастет интерес к внутреннему туризму
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Туроператор Anex Tour планирует запустить чартер в Барнаул. Об этом во время онлайн-брифинга 24 апреля рассказал начальник управления туризма Евгений Дешевых. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то запуск произойдет в июле 2020 года.

По прогнозам экспертов, после окончания пандемии первым начнет активно развиваться внутренний туризм.

"Чтобы быть к этому готовыми ведущие туроператоры, работающие на выездных направлениях, уже расширяют свои предложения по российскому продукту. Мы при содействии Ростуризма ведем переговоры с Anex Tour. Этот туроператор заинтересован в организации чартерных рейсов в Барнаул с периодичностью один раз в неделю. И совместно с региональными туркомпаниями мы обсуждаем условия этого сотрудничества", – говорит Дешевых. 

По его словам, речь идет об организации туров на территорию Алтайского края для россиян и иностранцев. Однако окончательно программы будут сформированы после того, как станет понятно время снятия карантинных мероприятий. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

24.04.2020 11:17
- гость -

Как хорошо и свободно было на Алтае!! А теперь понапруться из Моосковии.

24.04.2020 11:18
- гость -

Да еще и вируса понатащат.....

24.04.2020 11:30
- гость -

уже натащили, спасаются они таким образом понимаешь

24.04.2020 11:36
Гость

И чего туристы будут осматривать в Барнауле и близлежащих районах?

24.04.2020 11:43
CALIBR

Очередные Нью-Васюки.
После Пандемии ,так называемый его Величество народ,точней ,выжившая его часть будет года два приходить в себя, зализывая раны безденежья ,а тот кто ездил в куршавели,дубаи, не поедут в Белокуриху.
Учитывая то,что местный туристический бизнес,также брошенный правительством,чтобы восстановиться и заплатить отложенные налоги ,вынужден будет выставить ценники уровня турецких,а та часть населения ,претендующая на выбор мест отдыха, полагаю предпочтёт Турцию,Вьетнам,Таиланд,но не базы Горного Алтая.

24.04.2020 11:52
- гость -

Если уж придется всем переболеть этой заразой, то уж поскорее что-ли. Жить и работать нужно, а не играть в игры спекулянтов мировой мафии.
И пусть внутренний туризм развивается, а страна выходит из кризиса.
Этот урок надо усвоить прежде всего власть имущим, я еще полагаюсь на разумный подход.
А калибры могут ехать за турецким хайпом , если не в моготу российские просторы.

24.04.2020 11:56
Гость

Просто в дубаи, эмираты дешевле было, чем в белокурихе, вот это страшно, что живем в нескольких часах езды от курорта, а позволить себе его не можем

24.04.2020 11:58
- гость -

Не думаю что Белокуриха супер-пупер...одно название что стоит..

24.04.2020 12:10
CALIBR

24.04.2020 11:52
- гость -
А калибры могут ехать за турецким хайпом , если не в моготу российские просторы.
+++++++++++++++++
Ваш хайп ,мадам, сегодня наступил,так полагаю.Итак:

"Автобусом до Сходни доезжаем,
А там рысцой и не стонать
Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сальцой её намять!"(с)

24.04.2020 13:08
Павсекакий

А я то думал, что после пандемии исчезнут туроператоры...

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