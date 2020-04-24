Крупный федеральный туроператор запустит чартер в Барнаул

Туроператор Anex Tour планирует запустить чартер в Барнаул. Об этом во время онлайн-брифинга 24 апреля рассказал начальник управления туризма Евгений Дешевых. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то запуск произойдет в июле 2020 года.
По прогнозам экспертов, после окончания пандемии первым начнет активно развиваться внутренний туризм.
"Чтобы быть к этому готовыми ведущие туроператоры, работающие на выездных направлениях, уже расширяют свои предложения по российскому продукту. Мы при содействии Ростуризма ведем переговоры с Anex Tour. Этот туроператор заинтересован в организации чартерных рейсов в Барнаул с периодичностью один раз в неделю. И совместно с региональными туркомпаниями мы обсуждаем условия этого сотрудничества", – говорит Дешевых.
По его словам, речь идет об организации туров на территорию Алтайского края для россиян и иностранцев. Однако окончательно программы будут сформированы после того, как станет понятно время снятия карантинных мероприятий.
Комментарии
Как хорошо и свободно было на Алтае!! А теперь понапруться из Моосковии.
Да еще и вируса понатащат.....
уже натащили, спасаются они таким образом понимаешь
И чего туристы будут осматривать в Барнауле и близлежащих районах?
Очередные Нью-Васюки.
После Пандемии ,так называемый его Величество народ,точней ,выжившая его часть будет года два приходить в себя, зализывая раны безденежья ,а тот кто ездил в куршавели,дубаи, не поедут в Белокуриху.
Учитывая то,что местный туристический бизнес,также брошенный правительством,чтобы восстановиться и заплатить отложенные налоги ,вынужден будет выставить ценники уровня турецких,а та часть населения ,претендующая на выбор мест отдыха, полагаю предпочтёт Турцию,Вьетнам,Таиланд,но не базы Горного Алтая.
Если уж придется всем переболеть этой заразой, то уж поскорее что-ли. Жить и работать нужно, а не играть в игры спекулянтов мировой мафии.
И пусть внутренний туризм развивается, а страна выходит из кризиса.
Этот урок надо усвоить прежде всего власть имущим, я еще полагаюсь на разумный подход.
А калибры могут ехать за турецким хайпом , если не в моготу российские просторы.
Просто в дубаи, эмираты дешевле было, чем в белокурихе, вот это страшно, что живем в нескольких часах езды от курорта, а позволить себе его не можем
Не думаю что Белокуриха супер-пупер...одно название что стоит..
24.04.2020 11:52
- гость -
А калибры могут ехать за турецким хайпом , если не в моготу российские просторы.
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Ваш хайп ,мадам, сегодня наступил,так полагаю.Итак:
"Автобусом до Сходни доезжаем,
А там рысцой и не стонать
Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сальцой её намять!"(с)
А я то думал, что после пандемии исчезнут туроператоры...