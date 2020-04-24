Второе казино в игорной зоне "Сибирская монета" начнут строить в мае

ООО "Золотая ласточка 8" начнет строительство комплекса казино в алтайской игорной зоне "Сибирская монета" в мае. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Инвестор подтверждает обозначенные сроки и начнет строительство уже в следующем месяце. Несмотря на то, что сама зона закрыта из-за пандемии, проектирование и строительство в списке разрешенных видов деятельности", – уточнил Дешевых.

Напомним, в сентябре 2019 года власти региона подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству многофункционального развлекательного комплекса с казино. Работы должны завершиться к 2024 году и обойдутся инвестору в 3,6 млрд рублей. Это будет гостиница на 150 мест, казино, слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. Инвестор взял в аренду два земельных участка общей площадью 9,5 гектара.

Пока же в "Сибирской монете" работает только одно казино – Altai Palace. В 2019 году его посетило 140 тысяч человек, добавил Дешевых. Сейчас казино, как и все туристические объекты, закрыто из-за ограничений по коронавирусу.