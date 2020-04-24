Стоп-кадр. Пандемия пандемией, а на огород по расписанию

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Комментарии
Толи ещё будет! Когда завтра начинают ходить все садоводческие автобусы!!!
На дачу нужно ездить на машине
На машину надо заработать, а не брать в кредит, с если она уже есть на бензин пенсионеру где деньги брать? Не умничайте уже
а сколько одиноких! Какая машина? Надо обязать всех в автобус надевать маски, со штрафом, везде ходят без масок, у меня знакомая заразилась короновирусом в аптеке, говорит, мужик стоял и кашлял, вообще , я вчера была в аптеке. женщина стояла и кашляла без маски. Власти, введите закон об обязательном ношении масок в зонах риска
У меня мама пенсионерка ездит на машине. И свекр со свекровью тоже. Зато не толкутся с вёдрами и рассадой в автобусах. Почему у других пенсионеров нет денег на бензин? Да потому что продолжают деньги отдавать своим великовозрастным пятидесяти летним деткам в ущерб себе
Что в итоге по перемещению и нахождению на дачном участке лиц, возраст которых больше 65 лет? И каким образом доказывать правоохранительным органом свой маршрут до дачного участка? Прошу ответить на столь актуальный для граждан вопрос.
24.04.2020 12:54
- гость -
У меня мама пенсионерка ездит на машине. И свекр со свекровью тоже. Зато не толкутся с вёдрами и рассадой в автобусах. Почему у других пенсионеров нет денег на бензин? Да потому что продолжают деньги отдавать своим великовозрастным пятидесяти летним деткам в ущерб себе
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У меня дядя 72 года. За рулем с 18. Пять лет жил в Европе, там тоже сам за рулем. В прошлом году попал в небольшую аварию. Говорит, буду продавать автомобиль. Сам чувствую, что уже реакция не та. Адекватный человек. А сколько пенсов не осознаёт?