Выяснилось, какие книги россияне чаще всего покупают в самоизоляции

Эксперты рассказали, спрос на какую литературу вырос среди россиян в условиях режима самоизоляции. Так, наибольшую популярность приобрела художественная и детская литература, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей книжной индустрии.

Как рассказал изданию представитель интернет-магазина "Лабиринт.ру", в последнее время спрос вырос на детские интерактивные книги с историческим экскурсом, а также на художественные произведения Гузель Яхиной, Стивена Кинга, Джо Спейн и других.

В другом книжном магазине в топе продаж за апрель оказались произведения Айн Рэнд, Евгения Водолазкина, Эдварда Гилберта и Олдоса Хаксли. Среди детской литературы наибольший спрос отмечен на книги из серии "Волшебные створки" и сборник сказок Элены Фавилли и Франчески Кавальо "Сказки на ночь для юных бунтарок".

При этом спрос на нехудожественную литературу в книжной индустрии сейчас не такой отчетливый и остается примерно на одинаковом уровне в сравнении с прошлым годом.

Наиболее популярны книги в жанре нон-фикшн, такие как "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Вся кремлёвская рать. Краткая история современной России" Михаила Зыгаря.