Контактировавших с работником БПЗ, который заболел COVID-19, изолировали

Тесты на коронавирус у сотрудников ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", которые контактировали с коллегой, зараженным COVID-19 , показали отрицательный результат. Тем не менее люди находятся на самоизоляции.

Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус выявили у водителя погрузчика. Контактный круг оказался небольшим: мужчина работал во вспомогательном цехе, причем в ночные смены. Как сообщили на пивзаводе, в точках возможного и фактического нахождения заболевшего провели усиленную дезинфекцию.

Помимо этого, на БПЗ и так действуют строгие санитарные правила, подчеркивают на предприятии. Так, например, потоки входящих и выходящих сотрудников разграничены разными проходными, на входе каждый работник обязан обработать руки дезинфицирующим средством и пройти процедуру контроля температуры. Сотрудников с симптомами простудных заболеваний отстраняют от работы и направляют в обязательном порядке к врачу.

Обрабатывают и весь въезжающий на территорию завода транспорт, а уборка в помещениях проходит раз в два часа. Кроме того, сотрудников, у которых нет личного автомобиля, доставляют на работу и с работы служебным транспортом.

Напомним, по данным на утро 24 апреля, в Алтайском крае выявлено 144 человека с коронавирусом. 18 из них вылечились. В том числе – один ребенок.