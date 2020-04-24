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Контактировавших с работником БПЗ, который заболел COVID-19, изолировали

, ИА "Амител"
На пивзаводе рассказали о мерах, которые приняли после обнаружения заразившегося сотрудника
ОАО 'БПЗ' / Фото: amic.ru

ОАО "БПЗ" / Фото: amic.ru

Тесты на коронавирус у сотрудников ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", которые контактировали с коллегой, зараженным COVID-19 , показали отрицательный результат. Тем не менее люди находятся на самоизоляции.

Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус выявили у водителя погрузчика. Контактный круг оказался небольшим: мужчина работал во вспомогательном цехе, причем в ночные смены. Как сообщили на пивзаводе, в точках возможного и фактического нахождения заболевшего провели усиленную дезинфекцию.

Помимо этого, на БПЗ и так действуют строгие санитарные правила, подчеркивают на предприятии. Так, например, потоки входящих и выходящих сотрудников разграничены разными проходными, на входе каждый работник обязан обработать руки дезинфицирующим средством и пройти процедуру контроля температуры. Сотрудников с симптомами простудных заболеваний отстраняют от работы и направляют в обязательном порядке к врачу.

Обрабатывают и весь въезжающий на территорию завода транспорт, а уборка в помещениях проходит раз в два часа. Кроме того, сотрудников, у которых нет личного автомобиля, доставляют на работу и с работы служебным транспортом.

Напомним, по данным на утро 24 апреля, в Алтайском крае выявлено 144 человека с коронавирусом. 18 из них вылечились. В том числе – один ребенок.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.04.2020 12:13
Z

А пиво отправили на карантин?
Две недели теперь не злоуоптреблять его?

И как всё красиво на бумажках: и санитайзеры, и дезинфекция два раза, и сотрудников доставляют...

24.04.2020 12:37
Гость

24.04.2020 12:13
Z
Оно всё отравлено!!! Яд!

24.04.2020 12:45
Z

Ясен пень - яд.
Только вот любой яд - это и лекарство тоже (и наоборот), всё зависит от дозировки.

24.04.2020 13:15
- гость -

С каких пор пиво продукт первой необходимости? Почему работники БПЗ не на самоизоляции?

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