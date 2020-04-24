Специалист назвал хитрость, которая поможет найти работу после пандемии

Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, как правильно искать работу после пандемии коронависа и улучшить свои позиции на рынке труда уже на данный момент.

По словам специалиста, сейчас можно самостоятельно увеличить свои шансы найти хорошую работу после кризиса, не рассчитывая на полную поддержку государства. Для этого Долякова советует привести в порядок профили в социальных сетях, которые работодатели активно изучают при подборе персонала. Она отметила, что если человек ищет работу, то к этому вопросу следует относиться очень аккуратно. "Фактически соцсети – это визуальное продолжение твоего резюме", – рассказала Долякова в эфире радио Sputnik.

Так, девушкам специалист порекомендовала пореже публиковать фотографии в купальниках и разных позах. При трудоустройстве в публичную компанию наличие таких снимков в профиле может стать поводом для отказа. Мужчинам специалист по рекрутингу советует не публиковать жесткие и необоснованные высказывания в адрес власти, поскольку эти заявления построены на эмоциях и неподтвержденных фактах.

"Также не надо постить фотографии с курортов, где вы с выпивкой или развлекаетесь в клубах. Такие фотографии должны оставаться внутри вашего окружения, а не публиковаться вовне", – отметила Долякова.

Специалист подчеркнула и важность специфики соцсетей. Так, Instagram больше подходит для личных нужд, "ВКонтакте" подойдет молодежи и тем, кто претендует на позиции начального и среднего звена, а на Facebook лучше рассказывать об увлечениях, карьере и планах, считает Долякова.