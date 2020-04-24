Суббота, 25 Апрель, 05:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
18°

68622 +5849
Обь
437см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Специалист назвал хитрость, которая поможет найти работу после пандемии

, ИА "Амител"
Главное – иметь достойный профиль в соцсетях
Фото: Unsplash.com

Фото: Unsplash.com

Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, как правильно искать работу после пандемии коронависа и улучшить свои позиции на рынке труда уже на данный момент.

По словам специалиста, сейчас можно самостоятельно увеличить свои шансы найти хорошую работу после кризиса, не рассчитывая на полную поддержку государства. Для этого Долякова советует привести в порядок профили в социальных сетях, которые работодатели активно изучают при подборе персонала. Она отметила, что если человек ищет работу, то к этому вопросу следует относиться очень аккуратно. "Фактически соцсети – это визуальное продолжение твоего резюме", – рассказала Долякова в эфире радио Sputnik.

Так, девушкам специалист порекомендовала пореже публиковать фотографии в купальниках и разных позах. При трудоустройстве в публичную компанию наличие таких снимков в профиле может стать поводом для отказа. Мужчинам специалист по рекрутингу советует не публиковать жесткие и необоснованные высказывания в адрес власти, поскольку эти заявления построены на эмоциях и неподтвержденных фактах.

"Также не надо постить фотографии с курортов, где вы с выпивкой или развлекаетесь в клубах. Такие фотографии должны оставаться внутри вашего окружения, а не публиковаться вовне", – отметила Долякова.

Специалист подчеркнула и важность специфики соцсетей. Так, Instagram больше подходит для личных нужд, "ВКонтакте" подойдет молодежи и тем, кто претендует на позиции начального и среднего звена, а на Facebook лучше рассказывать об увлечениях, карьере и планах, считает Долякова.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.04.2020 12:29
- гость -

а жесткие высказывания в адрес власти построенные на обоснованных фактах - можно?

24.04.2020 12:32
Я

Всё правильно, буйным и помешанным не только сложно найти работу, но и на ней удержаться.

24.04.2020 12:34
- гость -

главное НЕ иметь профиль в соцсетях

24.04.2020 12:34
Я

24.04.2020 12:29
- гость -
а жесткие высказывания в адрес власти построенные на обоснованных фактах - можно?

Можно, но только когда вас спрашивают от куда информация, не надо говорить: "В интернете написано")

24.04.2020 12:42
Гость

А чой-то запрет на фото в купальнике?

24.04.2020 12:44
Я

24.04.2020 12:42
Гость
А чой-то запрет на фото в купальнике?

В купальниках лучше на сайтах 20+, 30+, и т д

24.04.2020 12:59
Гость

24.04.2020 12:44
Я
Так и работодатель не моложе 18+,имеет право просмотреть претендентку(та) на вакансию.

24.04.2020 13:04
- гость -

Так, Instagram больше подходит для личных нужд, "ВКонтакте" подойдет молодежи и тем, кто претендует на позиции начального и среднего звена, а на Facebook лучше рассказывать об увлечениях, карьере и планах
---------
самый правильный совет - профиль LinkedIn

24.04.2020 13:15
- гость -

Согласен,24.04.2020 12:34
- гость -

Тут главное не иметь профиля. Хотя смотря на какую должность претендует, а то может купальники будут в самый раз

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:33
Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 0
23:16
Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии 0
22:48
Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула 0
22:14
На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники 0
21:41
Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле 0
21:11
Дома-интернаты изолировали в Алтайском крае 0
20:37
Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск 0
20:02
Карта распространения COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
19:45
Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом 1
19:44
Жесткий карантин в Змеиногорском районе. Что запретили жителям и надолго ли это? 0
19:31
Двухнедельный карантин установили в Алтайском крае. Кого он коснется? 0
19:26
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 26 0
18:45
Частная клиника в Барнауле впервые подтвердила заражение COVID-19 11
18:33
Опубликован полный текст постановления губернатора о карантине в Змеиногорском районе 4
18:15
Все там же. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 1
17:42
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны 12
17:31
В Алтайском крае рассылают фейковые сообщения о пропитанных наркотиками масках 9
17:20
"Мы радовались как дети". История солдата, который видел, как закончилась война 1
17:05
Серьезный пожар начался у садоводства под Рубцовском. Дачи могут сгореть 1
17:00
"Мы вас понимаем, но". Чем недовольны подписчики Томенко в Instagram? 19
16:54
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на трассе Новосибирск – Барнаул 1
16:43
Алтайский театр драмы покажет спектакль "Три сестры" 0
16:30
Олег Хорохордин: Республика Алтай плохо самоизолируется 3
16:19
Льготная ипотека под 6,5%: что это такое и на какую сумму можно взять кредит 8
16:07
Знаки "Карантин" устанавливают по дороге в Змеиногорск 4
15:55
Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей 40
15:42
60 пациентов с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки 8
15:30
Минздрав подтвердил первый случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае 10
15:23
С видом на Обь. "Небоскреб" в 24 этажа вырастет на Новом рынке в Барнауле 8
15:01
Губернатор Алтайского края ввел строгий карантин в Змеиногорском районе 38
14:52
Умерла создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" 2
14:39
Полиция Красноярска вернула украденный у жителя Бийска автомобиль 1
14:27
Биолог призвала человечество сменить стратегию выживания после победы над COVID-19 3
14:08
Летнее безумие в апреле. Как в Барнауле начала просыпаться природа 0
14:06
В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус 26
14:00
Да будет Wi-Fi: еще в одном алтайском селе появилась точка бесплатного доступа 3
13:49
Создатель "Теплого рынка" в Барнауле выложил фото с дичью во время запрета на охоту 13
13:35
В Новосибирской области выявили более 40 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки 6
13:23
Чтобы не плоская и не квадратная. Тренировка для самой "приключенческой" части тела 0
13:11
Гарант тепла на многие годы. Как выбрать газовый котел в частный дом 2
13:01
Зараженных коронавирусом в Алтайском крае стало больше 19
12:58
Специалисты назвали самые неломающиеся автомобили 8
12:37
Выяснилось, какой суммы может не досчитаться бюджет Барнаула в 2020 году 2
12:25
Специалист назвал хитрость, которая поможет найти работу после пандемии 9
12:14
Стоп-кадр. Пандемия пандемией, а на огород по расписанию 17
12:02
Контактировавших с работником БПЗ, который заболел COVID-19, изолировали 5
11:47
Еще три человека вылечились от коронавируса в Алтайском крае 1
11:45
Бизнес заинтересовался алтайским автотуркластером "Золотые ворота" 6
11:42
Выяснилось, какие книги россияне чаще всего покупают в самоизоляции 1
11:31
Фестиваль live. Власти готовы провести "День России" на "Бирюзовой Катуни" онлайн 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.