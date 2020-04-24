Пятница, 24 Апрель, 13:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
29°

62773 +0
Обь
437см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Специалист назвал хитрость, которая поможет найти работу после пандемии

, ИА "Амител"
Главное – иметь достойный профиль в соцсетях
Фото: Unsplash.com

Фото: Unsplash.com

Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, как правильно искать работу после пандемии коронависа и улучшить свои позиции на рынке труда уже на данный момент.

По словам специалиста, сейчас можно самостоятельно увеличить свои шансы найти хорошую работу после кризиса, не рассчитывая на полную поддержку государства. Для этого Долякова советует привести в порядок профили в социальных сетях, которые работодатели активно изучают при подборе персонала. Она отметила, что если человек ищет работу, то к этому вопросу следует относиться очень аккуратно. "Фактически соцсети – это визуальное продолжение твоего резюме", – рассказала Долякова в эфире радио Sputnik.

Так, девушкам специалист порекомендовала пореже публиковать фотографии в купальниках и разных позах. При трудоустройстве в публичную компанию наличие таких снимков в профиле может стать поводом для отказа. Мужчинам специалист по рекрутингу советует не публиковать жесткие и необоснованные высказывания в адрес власти, поскольку эти заявления построены на эмоциях и неподтвержденных фактах.

"Также не надо постить фотографии с курортов, где вы с выпивкой или развлекаетесь в клубах. Такие фотографии должны оставаться внутри вашего окружения, а не публиковаться вовне", – отметила Долякова.

Специалист подчеркнула и важность специфики соцсетей. Так, Instagram больше подходит для личных нужд, "ВКонтакте" подойдет молодежи и тем, кто претендует на позиции начального и среднего звена, а на Facebook лучше рассказывать об увлечениях, карьере и планах, считает Долякова.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.04.2020 12:29
- гость -

а жесткие высказывания в адрес власти построенные на обоснованных фактах - можно?

24.04.2020 12:32
Я

Всё правильно, буйным и помешанным не только сложно найти работу, но и на ней удержаться.

24.04.2020 12:34
- гость -

главное НЕ иметь профиль в соцсетях

24.04.2020 12:34
Я

24.04.2020 12:29
- гость -
а жесткие высказывания в адрес власти построенные на обоснованных фактах - можно?

Можно, но только когда вас спрашивают от куда информация, не надо говорить: "В интернете написано")

24.04.2020 12:42
Гость

А чой-то запрет на фото в купальнике?

24.04.2020 12:44
Я

24.04.2020 12:42
Гость
А чой-то запрет на фото в купальнике?

В купальниках лучше на сайтах 20+, 30+, и т д

24.04.2020 12:59
Гость

24.04.2020 12:44
Я
Так и работодатель не моложе 18+,имеет право просмотреть претендентку(та) на вакансию.

24.04.2020 13:04
- гость -

Так, Instagram больше подходит для личных нужд, "ВКонтакте" подойдет молодежи и тем, кто претендует на позиции начального и среднего звена, а на Facebook лучше рассказывать об увлечениях, карьере и планах
---------
самый правильный совет - профиль LinkedIn

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:11
Гарант тепла на многие годы. Как выбрать газовый котел в частный дом 0
13:01
Зараженных коронавирусом в Алтайском крае стало больше 2
12:58
Специалисты назвали самые неломающиеся автомобили 1
12:37
Выяснилось, какой суммы может не досчитаться бюджет Барнаула в 2020 году 0
12:25
Специалист назвал хитрость, которая поможет найти работу после пандемии 8
12:14
Стоп-кадр. Пандемия пандемией, а на огород по расписанию 7
12:02
Контактировавших с работником БПЗ, который заболел COVID-19, изолировали 3
11:47
Еще три человека вылечились от коронавируса в Алтайском крае 1
11:45
Бизнес заинтересовался алтайским автотуркластером "Золотые ворота" 5
11:42
Выяснилось, какие книги россияне чаще всего покупают в самоизоляции 0
11:31
Фестиваль live. Власти готовы провести "День России" на "Бирюзовой Катуни" онлайн 0
11:20
В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру с бассейном и сауной 8
11:09
Второе казино в игорной зоне "Сибирская монета" начнут строить в мае 5
11:01
Немецкие экономисты спрогнозировали, когда Россия исчерпает резервы 12
10:46
Крупный федеральный туроператор запустит чартер в Барнаул 10
10:38
Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% 2
10:29
42 человека отправили на самоизоляцию в Республике Алтай 0
10:15
На майские праздники ужесточат контроль за алтайскими турбазами 3
10:11
Житель Алтайского края отобрал у таксиста деньги и дважды избил его 3
10:01
300 тысяч "весенних" туристов не досчитается Алтайский край из-за коронавируса 2
09:55
Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать? 13
09:43
Вас предупреждали. Дерево рухнуло на припаркованные автомобили в Барнауле 12
09:31
Путевка в детсад Барнаула. Как ее получить и почему это нужно сделать вовремя? 9
09:25
Очередная группа жителей Алтайского края прибыла из Бангкока 10
09:22
В РПЦ сравнили жизнь в самоизоляции с концлагерями и коммуналками 7
09:10
Плачь и плати. Барнаульские предприниматели на коленях выпрашивают скидки по аренде 26
09:01
Для вас – бесплатно: что на Алтае делают для поддержки предпринимателей 3
08:44
Не более пяти столов. Роспотребнадзор рассказал кафе, как работать после самоизоляции 1
08:30
Чиновница напомнила онкобольным, что от рака быстро не умирают 13
08:18
Четыре школьные столовые уличили в антисанитарии на Алтае 0
08:03
Теплоснабжение отправится в нокаут. Эксперт СГК о том, как отрасль переживает кризис 6
07:55
Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми 0
07:46
Бывший зампрокурора Алтайского края возглавит прокуратуру Волгоградской области 0
07:37
Голая Вера Брежнева попросила людей оставаться дома 6
07:25
Еду в Москву. Как получить пропуск и что будет, если это не сделать? 2
07:12
Житель Алтая заплатит штраф за фейк о коронавирусе 4
07:03
Спой песню и стань звездой: стартовал музыкальный онлайн-кастинг 4
06:58
В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске 3
06:43
Странные, полезные и не очень. Какие товары продают в интернете в разгар пандемии 0
06:31
Пожарные спасли 36 человек из огненной западни на Алтае 3
06:14
Пошлина на тортики. Что думает микробизнес о налоге для самозанятых 22
06:00
Ветрено и жарко. О погоде в Алтайском крае 24 апреля 0
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 1
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 1
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 3
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 13
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 8
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.