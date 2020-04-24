Специалист назвал хитрость, которая поможет найти работу после пандемии

Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, как правильно искать работу после пандемии коронависа и улучшить свои позиции на рынке труда уже на данный момент.
По словам специалиста, сейчас можно самостоятельно увеличить свои шансы найти хорошую работу после кризиса, не рассчитывая на полную поддержку государства. Для этого Долякова советует привести в порядок профили в социальных сетях, которые работодатели активно изучают при подборе персонала. Она отметила, что если человек ищет работу, то к этому вопросу следует относиться очень аккуратно. "Фактически соцсети – это визуальное продолжение твоего резюме", – рассказала Долякова в эфире радио Sputnik.
Так, девушкам специалист порекомендовала пореже публиковать фотографии в купальниках и разных позах. При трудоустройстве в публичную компанию наличие таких снимков в профиле может стать поводом для отказа. Мужчинам специалист по рекрутингу советует не публиковать жесткие и необоснованные высказывания в адрес власти, поскольку эти заявления построены на эмоциях и неподтвержденных фактах.
"Также не надо постить фотографии с курортов, где вы с выпивкой или развлекаетесь в клубах. Такие фотографии должны оставаться внутри вашего окружения, а не публиковаться вовне", – отметила Долякова.
Специалист подчеркнула и важность специфики соцсетей. Так, Instagram больше подходит для личных нужд, "ВКонтакте" подойдет молодежи и тем, кто претендует на позиции начального и среднего звена, а на Facebook лучше рассказывать об увлечениях, карьере и планах, считает Долякова.
Комментарии
а жесткие высказывания в адрес власти построенные на обоснованных фактах - можно?
Всё правильно, буйным и помешанным не только сложно найти работу, но и на ней удержаться.
главное НЕ иметь профиль в соцсетях
24.04.2020 12:29
- гость -
а жесткие высказывания в адрес власти построенные на обоснованных фактах - можно?
Можно, но только когда вас спрашивают от куда информация, не надо говорить: "В интернете написано")
А чой-то запрет на фото в купальнике?
24.04.2020 12:42
Гость
А чой-то запрет на фото в купальнике?
В купальниках лучше на сайтах 20+, 30+, и т д
24.04.2020 12:44
Я
Так и работодатель не моложе 18+,имеет право просмотреть претендентку(та) на вакансию.
Так, Instagram больше подходит для личных нужд, "ВКонтакте" подойдет молодежи и тем, кто претендует на позиции начального и среднего звена, а на Facebook лучше рассказывать об увлечениях, карьере и планах
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самый правильный совет - профиль LinkedIn