Летнее безумие в апреле. Как в Барнауле начала просыпаться природа

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Антициклон, пришедший в Алтайский край в апреле, принес тепло с юга, установив при этом новый температурный рекорд. Несколько дней в регионе стояла почти тридцатиградусная жара. Чему оказалась очень рада природа и не рады аллергики. Яблони и вишни уже вот-вот готовы зацвести.

Усидеть дома в такую погоду горожанам оказалось сложно. Несмотря на режим самоизоляции, найти пустые лавочки, особенно вечером, оказалось проблемой. Впрочем, в ночь на 25 апреля в край придут похолодание и дожди. Дневные температуры составят 18-16 градусов тепла.