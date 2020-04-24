Выяснилось, какой суммы может не досчитаться бюджет Барнаула в 2020 году

Глава комитета по финансовой политике Барнаула Надежда Тиньгаева заявила, что по итогам 2020 года из городского бюджета могут выпасть доходы в размере 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В ходе заседания рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики Тиньгаева обратила внимание на отсрочки платежей по аренде для среднего и малого бизнеса, занимающегося социально значимой работой. По ее словам, из-за этого из доходов в бюджет города может выпасть около 1,7 млрд рублей.

Тиньгаева отметила, что эти расчеты являются лишь прогнозными, и поступление доходов в казну будет зависеть от развития ситуации. На данный момент комитет прорабатывает идеи по сокращению расходов.

Также на заседании обсудили и вопрос предприятий, занимающихся пассажироперевозками. Глава транспортного комитета Антон Шеломенцев заявил, что из-за сложного финансового положения руководство организаций уже обратилось за финансовой помощью.

Как ранее сообщал amic.ru, из-за введения мер по самоизоляции на время пандемии COVID-19 пассажиропоток в городе упал почти на 50%.