Специалисты назвали самые неломающиеся автомобили

Специалисты немецкой организации TUV составили рейтинг самых надежных автомобилей, продаваемых на рынке Европы, сообщает журнал Motor со ссылкой на исследование.

Так, самым надежным авто эксперты назвали кроссовер Mercedes-Benz GLC. Он оказался лидером среди моделей с пробегом около 55 тысяч километров, которые за последние два-три года посещали сервисный центр.

В первую десятку машин, которые почти не ломаются, попали еще пять моделей Mercedes: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe и SLC/SLK.

Другими лидерами рейтинга тоже стали авто немецкого производства: Audi A1, Q5 и Q3, а также Porsche 911.

Примечательно, что единственным не немецкой машиной в верхушке рейтинга оказалась Mazda CX-3. А вот звание самых ломающихся авто получили Renault Logan и Duster, а также Citroen Berlingo.

Всего в рейтинге участвовало больше 200 автомобилей.