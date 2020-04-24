Специалисты назвали самые неломающиеся автомобили

Специалисты немецкой организации TUV составили рейтинг самых надежных автомобилей, продаваемых на рынке Европы, сообщает журнал Motor со ссылкой на исследование.
Так, самым надежным авто эксперты назвали кроссовер Mercedes-Benz GLC. Он оказался лидером среди моделей с пробегом около 55 тысяч километров, которые за последние два-три года посещали сервисный центр.
В первую десятку машин, которые почти не ломаются, попали еще пять моделей Mercedes: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe и SLC/SLK.
Другими лидерами рейтинга тоже стали авто немецкого производства: Audi A1, Q5 и Q3, а также Porsche 911.
Примечательно, что единственным не немецкой машиной в верхушке рейтинга оказалась Mazda CX-3. А вот звание самых ломающихся авто получили Renault Logan и Duster, а также Citroen Berlingo.
Всего в рейтинге участвовало больше 200 автомобилей.
Комментарии
Он оказался лидером среди моделей с пробегом около 55 тысяч километров, которые за последние два-три года посещали сервисный центр.
в нашем регионе надо публиковать рейтинги для автомобилей с пробегом 100+, а то и 200
Да ну на... Лада гранта ларгус копейка! Зубры автопрома! А оне какие то мерсы расхваливают!!!
Немецкие специалисты
Ждем рейтинг наших специалистов, я думаю будут иные машины.
Логан пр 800тыс км. Какие мерсы.
Да ладно, у меня вон авто с педалями производства ЗИЛ, кабриолет 1965 г.в. ни одной поломки, уже 6е поколение катается жаль одноместное....
Honda Pilot. 90тыс без поломок. Не было ни одного случая, что бы не завелся или не доехал.
НО! все ТО только у официалов и полностью по регламенту, независимо от того, что "ну.., поскрипывает/постукает, но можно же еще поездить до след ТО".
Я думаю, поэтому немцы и в числе лидеров - все, что может сломаться меняется заблаговременно, если за машиной следят.
Неломающиеся автомобили - в процентном отношении сколько находится в России японских, немецких , российских ... автомобилей? Тем более, если поиграть пробегом 10-100-300 тыс.км? В заголовке больше простой рекламы.
Да, ладно. Для кого этот вздор? Было время, пол европейских таксистов ездило на 190 мерсах. Не ломались и ходили далеко за 500 тыс. Но это в далёком прошлом. Теперь, действительно, до 55 тыс ходят, а дальше, дешевле выбросить, чем содержать.