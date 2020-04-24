В Новосибирской области выявили более 40 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

24 апреля в Новосибирской области подтвердили 41 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Среди новых заболевших лишь один прибыл в Новосибирск из Москвы. Еще 25 человек выявлены по контакту с предыдущими заразившимися, а оставшиеся 15 не выезжали за пределы Новосибирской области и не контактировали с другими инфицированными.
На данный момент в области установлено 209 заболевших COVID-19, из которых восемь детей. С начала пандемии в регионе 24 человека успели выздороветь, четверо умерли.
Напомним, что на данный момент в стране зарегистрировано 62 733 случая заболевания COVID-19. Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае за последние сутки зарегистрировали восемь новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших теперь составляет 152 человека.
Комментарии
Ну и сколько из Таиланда среди них?
24.04.2020 14:33
- гость -
Какая разница сколько? Нам вот одной доминиАканки хватило.
Оставьте уже в покое эту доминиканку. Тем более что летела она через Москву, там скорее всего и хватанула. Пора бы и успокоиться уже. Чаще руки мойте.
24.04.2020 14:52
- гость - Вот вы вроде правы, я это понимаю конечно.Но знаете осадок остался.
Разгорается костерок.
Тревожно
24.04.2020 16:23
- гость -
Бросьте вы это, вам тоже мясо достанется с костерка.