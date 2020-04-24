Создатель "Теплого рынка" в Барнауле выложил фото с дичью во время запрета на охоту

Барнаульский предприниматель, создатель "Теплого рынка" Андрей Загарин на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с охоты. На снимке он держит в руке убитую птицу.

Фото было опубликовано 19 апреля, во время запрета на охоту. Но бизнесмен не уточнял, когда именно был сделан снимок.

В комментариях пользователи написали огромное количество негативных отзывов: "Убийство из удовольствия. Охотников ненавижу. Отписываюсь", "В праздник торжества жизни над смертью.... Худо. Против Бога", "Глухарей уже редко встретишь, а тут убийством реликта хвастает".

Эколог Алексей Эбель отметил, что бизнесмену грозит "административка".

"Если это Алтайский край, то, напоминаю, весенняя охота у нас не открывалась в этом году, поэтому это "административка" за незаконную охоту (браконьерство) плюс нахождение в охотугодьях вне охотничьего сезона с оружием. Могут и орудие незаконной охоты изъять", – написал он.