Техно, танцы и солнечные ванны. Компания "Союз" показала, чем заняться на балконе

Строительная компания "Союз" поддержала флешмоб "Плачунатехно". Свою версию танцев на балконе компания опубликовала на YouTube-канале. Ролик был снят совместно со школой танцев Infinity.

"Мы были рады принять участие в этом мероприятии. Надеемся, что клип поднимет настроение жителям наших жилых комплексов и всем зрителям. Компания "Союз" всегда готова участвовать в общем деле. Новые положительные идеи особенно важны сейчас, в период самоизоляции", – прокомментировала финансовый директор ГК "Союз" Елена Греб.

Поводом для флешмоба стал одноименный клип Cream Soda & Хлеб – "Плачу на техно". Ролик вышел 10 апреля 2020 года и набрал миллионы просмотров. В клипе музыканты, блогеры и участники проекта "Танцы на ТНТ" танцуют на балконах. Сценарист ролика Александр Гудков в своем Instagram-аккаунте предложил записать аналогичные видео в ответ. В геотеге поста блогер отметил точку "Окна, балконы, лоджии", подчеркивая важность соблюдения самоизоляции.