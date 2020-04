Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции

Более 800 тысяч лайков за два дня набрал пост американки Рашиды Эллис с фотографией своего пса. На снимке питомец по кличке Биг Поппа сидит на балконе и с тоской глядит на играющих соседских детей.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI