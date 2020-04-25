Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции

Более 800 тысяч лайков за два дня набрал пост американки Рашиды Эллис с фотографией своего пса. На снимке питомец по кличке Биг Поппа сидит на балконе и с тоской глядит на играющих соседских детей.
Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI— Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020
"Биг Поппа был такой грустный сегодня. Думаю, он скучает по соседским детям, с которыми раньше играл. Он просто смотрит на них с балкона".
Фотография моментально завирусилась в Сети, а бульдога назвали символом тоски в самоизоляции. Пользователи настолько прониклись грустью собаки, что вызвались найти лекарство от вируса, лишь бы Поппа мог воссоединиться со своими друзьями.
🤣🤣 I bought Poppa a new bed during lockdown. It arrived to small but he wouldn't get out of it 🤣 pic.twitter.com/TS3KG1DpOl— Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020
Комментарии
чертова самоизоляция!!!
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