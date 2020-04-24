Биолог призвала человечество сменить стратегию выживания после победы над COVID-19

Российский биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова посоветовала людям сменить стратегию выживания для сохранения планеты и предотвращения новых пандемий. Слова специалиста передает РИА "Новости".

Воронцова отметила, что если человечество справится с коронавирусом, но не изменит стратегии своего существования, то очередной пандемии через пару лет не избежать. "Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма", – подчеркнула биолог.

Специалист добавила, что влияние человека на все экосистемы – огромно. Так, планируемая добыча редкоземельных металлов на дне океана значительно повлияет на живые организмы и температуру, а интенсивное сельское хозяйство истощает почву.

По словам Воронцовой, людям стоит сменить паразитарную стратегию по отношению к природе на нормальный симбиоз.