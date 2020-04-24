Умерла создатель знаменитых конфет "Птичье молоко"

Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла создатель конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова, пишет РИА "Новости".

"Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой", – говорится в сообщении мэрии.

Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в Рязанской области. Затем ее семью переселили на Дальний Восток. В 16 лет она пошла работать на кондитерскую фабрику, и в 1967 году группа кондитеров во главе с Чулковой разработала рецепт конфет "Птичье молоко", а также внедрили технологию их производства по всей стране.

За это Чулкову наградили орденом Ленина.