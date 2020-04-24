Полиция Красноярска вернула украденный у жителя Бийска автомобиль

Полиция Красноярска вернула жителю Алтайского края угнанный у него автомобиль Honda Crosstour, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как отмечается, в марте 2020 года похищенную машину оставили на одной из улиц Красноярска. При проверке выяснилось, что у автомобиля подделаны номерные элементы на кузове. Автовладелец пояснил, что купил эту машину на автомобильном рынке несколько месяцев назад по цене в два раза ниже рыночной и собирался ее перепродать. При этом документы у него подозрений не вызвали.

В ходе расследования правоохранители установили, что маркировка двигателя не изменена, а номер кузова подделали в кустарных условиях. Позже выяснилось, что машину угнали из Бийска. Полицейские связались с настоящим владельцем и вернули ему автомобиль.