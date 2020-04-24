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Алтайский театр драмы покажет спектакль "Три сестры"

, ИА "Амител"
На этот раз к просмотру он будет доступен в течение суток
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Алтайский театр драмы покажет 24 апреля запись спектакля "Три сестры". Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Спектакль "Три сестры" был поставлен петербургским режиссером Петром Шерешевским в 2012 году. Роли в нем сыграли Эдуард Тимошенко, Николай Мирошниченко, Лена Кегелева и другие. Трансляция начнется в 19:00 на YouTube-канале "Вести Алтай", а видеозапись будет доступна в течение суток.

Как отметил сам режиссер, спектакль рассказывает о неумении и неспособности людей защитить свой мир, поскольку сама попытка защиты изменит тебя. Зритель увидит историю людей, живущих сейчас, "не красивую иллюстрацию, но жесткую, тревожащую современную историю".

Напомним, что это уже пятый спектакль, показанный Алтайским краевым театром драмы в условиях самоизоляции. Ранее amic.ru уже сообщал, что 17 апреля драмтеатр показал спектакль "Слишком женатый таксист". До этого, 10 апреля, – "Мамаша Кураж и ее дети", 3 апреля – "Гамлет", а 27 марта – "Собачье сердце".

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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