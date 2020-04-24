Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей

Российская артистка Анна Семенович заявила, что не смогла бы жить с нищим мужчиной, который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц. В этом светская дива призналась в интервью на YouTube-канале Super.
"Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше", – отметила Семенович, подчеркнув, что она не против равных доходов в отношениях, но в идеале мужчине стоит зарабатывать больше женщины.
40-летняя певица отметила, что привыкла к определенному уровню жизни и готова его "спустить", но "не до совсем какого-то низа". Она добавила, что в случае беременности супруги мужчина должен зарабатывать столько, чтобы она могла нормально сидеть в декрете.
Отметим, что средняя зарплата по России в прошлом году составила 47,5 тысячи рублей. В Алтайском крае зарабатывают значительно меньше – в 2019 году средний месячный доход составил 28 тысяч рублей.
Комментарии
Ну пусть и дальше ищет богатого. Может к 60 годам и найдет - это её право. Счастье не зависит от количества денег, но очень-то помогает его обрести или сохранить, впрочем, это не случай Семенович
моя з/п и до 47 не дотягивает, но я не на дне...
или я так думаю, что я не на дне...
40 лет, а ума нет. Всё прЫнца ждёт.
афца...
Если до 40 не замужем то никому на фиг не нужна...
враг коронавирусный на пороге.
а вы про деньги и титьки.
покайтесь,грешники.
ну разово то наверно бывает нужна
а я думаю что хорошо сектору услуг немного протрезветь и понять что деньги с неба не падают, их можно заработать когда у народа излишки есть. А вот что делать когда денег у народа не станет? кому нужны будут эти избалованные светские львицы?
24.04.2020 16:06
- гость -
ну разово то наверно бывает нужна
пробуют, хвалят, но замуж не зовут (с)
Не ну с зп от 100 косариков можно помоложе «Семенович» найти, а эта та уже сильно взрослая
Да там на одних бюстгалтерах 15-го размера разоришься! Это ж гамаки нужны!
Она с голода пухнет, государство должно ей помочь
ну а что не так она сказала? 100т.р. - это и есть нищий.
Страна привыкла к нищенству и уже этого не замечает.
кому из мужчин, зарабатывающих более 100 тыс, нужна баба под 100 кило весом, она не подумала?
Сиськи есть мозга 0.
Сиськи есть мозга 0.
Так его же не имплантируешь, увы...
Старая толстая бабища с претензиями. Тьфу! Срамота!
Не по карману нам эта богема. Разбаловали ее там в центре.Да и корову она навряд ли подоит. Пусть московские ее шоркают. У нас девушки лучше, а сейчас весна так и вообще распускаются
ну в Москве меньше 100 тыщ действительно нищий, а про замкадье она и не знает наверное, да и не только она.
Вы в инсту зайдите. Жирная пожилая бабень с четырьмя подбородками. Уже и макияж с фотошопом не вывозят. Остается только пиариться за чужой счет.
Не знаю за сколько в Москве, но у нас за 2.5 штуки может приехать девочка не менее симпатичная, еще и в 2 раза моложе
Сейчас мужики, которые по 100 тыщ зарабатывают, плачут. Они так хотели на ней женится. А по вызову такие толстые и старые не приезжают
24.04.2020 16:24
гость
Чувствую что вы в этом специалист, подскажите пожалуйста а во время карантина они работают? И второе как бы коронавируса от нее не отхватить? Знаете ситуация такая, честно говоря паскудная не хочу лежать в больнице. Спасибо.
Прошу заметить, что она говорит даже не муже, а о партнере, что уже напрочь исключает семейные отношения. И кому она тогда нужна? Никому. Так и останется со своим силиконом одиночкой, ну, возможно. ребятеночка прикупит себе.
24.04.2020 16:29
- гость -
есть хорошее средство : спиодин называется. Хорошее лекарство от всех болезней
24.04.2020 16:29
- гость -
Не знаю, во время пандемии не звонил, но думаю у них тоже карантин. Надо переждать. Так и она сейчас вполне может быть инфицированной, но у нее и расценки не реальные
ей не нужен партнер, который зарабатывает так мало
Может он ей 100 тысяч за час отдаст. Через час еще один партнер за 100 тысяч, потом еще.
24.04.2020 16:11
- гость -
ну а что не так она сказала? 100т.р. - это и есть нищий.
Страна привыкла к нищенству и уже этого не замечает.
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У нее нет понимания, что такое муж. Мужа по любви надо выбирать, тебе с ним жизнь жить. А без любви к тем, с кем живешь нет счастья.
И ладно, когда малообеспеченная женщина обращает внимание на доход потенциального мужа, потому что будущих детей на что-то надо содержать. Но когда женщина с высоким достатком ищет богатого мужа... зачем?
А может гарем?
100/17=5,88 округляем до 6 человек.
И как там? "В разы больше"? Опять же по минимуму: 6*2=12 человек - хватит?
Ну дак если она зарабатывает, нафиг ей мужик с деньгами. На двоих хватит. Или она хочет перестать прыгать высоко на скакалке в инстаграмме. Под старость лет какого-нибудь жигало найдет типа Прохорова
КYрите ? )))
Чтоб такую прокормить колбасы не напасешься. 100 тыр не хватит.