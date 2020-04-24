Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей

Российская артистка Анна Семенович заявила, что не смогла бы жить с нищим мужчиной, который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц. В этом светская дива призналась в интервью на YouTube-канале Super.

"Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше", – отметила Семенович, подчеркнув, что она не против равных доходов в отношениях, но в идеале мужчине стоит зарабатывать больше женщины.

40-летняя певица отметила, что привыкла к определенному уровню жизни и готова его "спустить", но "не до совсем какого-то низа". Она добавила, что в случае беременности супруги мужчина должен зарабатывать столько, чтобы она могла нормально сидеть в декрете.

Отметим, что средняя зарплата по России в прошлом году составила 47,5 тысячи рублей. В Алтайском крае зарабатывают значительно меньше – в 2019 году средний месячный доход составил 28 тысяч рублей.