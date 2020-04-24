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Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей

, ИА "Амител"
По словам светской дивы, ей не нужен партнер, который зарабатывает так мало
Фото: instazvezda.ru

Фото: instazvezda.ru

Российская артистка Анна Семенович заявила, что не смогла бы жить с нищим мужчиной, который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц. В этом светская дива призналась в интервью на YouTube-канале Super.

"Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше", – отметила Семенович, подчеркнув, что она не против равных доходов в отношениях, но в идеале мужчине стоит зарабатывать больше женщины.

40-летняя певица отметила, что привыкла к определенному уровню жизни и готова его "спустить", но "не до совсем какого-то низа". Она добавила, что в случае беременности супруги мужчина должен зарабатывать столько, чтобы она могла нормально сидеть в декрете. 

Отметим, что средняя зарплата по России в прошлом году составила 47,5 тысячи рублей. В Алтайском крае зарабатывают значительно меньше – в 2019 году средний месячный доход составил 28 тысяч рублей. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.04.2020 15:58
- гость -

Ну пусть и дальше ищет богатого. Может к 60 годам и найдет - это её право. Счастье не зависит от количества денег, но очень-то помогает его обрести или сохранить, впрочем, это не случай Семенович

24.04.2020 15:59
Гость

моя з/п и до 47 не дотягивает, но я не на дне...
или я так думаю, что я не на дне...

24.04.2020 15:59
- гость -

40 лет, а ума нет. Всё прЫнца ждёт.

24.04.2020 15:59
гостьЯ

афца...

24.04.2020 16:01
- гость -

Если до 40 не замужем то никому на фиг не нужна...

24.04.2020 16:04
аминь

враг коронавирусный на пороге.
а вы про деньги и титьки.
покайтесь,грешники.

24.04.2020 16:06
- гость -

ну разово то наверно бывает нужна

24.04.2020 16:06
- гость -

а я думаю что хорошо сектору услуг немного протрезветь и понять что деньги с неба не падают, их можно заработать когда у народа излишки есть. А вот что делать когда денег у народа не станет? кому нужны будут эти избалованные светские львицы?

24.04.2020 16:07
- гость -


24.04.2020 16:06
- гость -

ну разово то наверно бывает нужна


пробуют, хвалят, но замуж не зовут (с)

24.04.2020 16:08
- гость -

Не ну с зп от 100 косариков можно помоложе «Семенович» найти, а эта та уже сильно взрослая

24.04.2020 16:09
Бапппка

Да там на одних бюстгалтерах 15-го размера разоришься! Это ж гамаки нужны!

24.04.2020 16:09
гость

Она с голода пухнет, государство должно ей помочь

24.04.2020 16:11
- гость -

ну а что не так она сказала? 100т.р. - это и есть нищий.
Страна привыкла к нищенству и уже этого не замечает.

24.04.2020 16:13
- гость -

кому из мужчин, зарабатывающих более 100 тыс, нужна баба под 100 кило весом, она не подумала?

24.04.2020 16:14
Alex1976

Сиськи есть мозга 0.

24.04.2020 16:16
- гость -

Сиськи есть мозга 0.

Так его же не имплантируешь, увы...

24.04.2020 16:18
Проходимец

Старая толстая бабища с претензиями. Тьфу! Срамота!

24.04.2020 16:18
- гость -

Не по карману нам эта богема. Разбаловали ее там в центре.Да и корову она навряд ли подоит. Пусть московские ее шоркают. У нас девушки лучше, а сейчас весна так и вообще распускаются

24.04.2020 16:18
- гость -

ну в Москве меньше 100 тыщ действительно нищий, а про замкадье она и не знает наверное, да и не только она.

24.04.2020 16:21
- гость -

Вы в инсту зайдите. Жирная пожилая бабень с четырьмя подбородками. Уже и макияж с фотошопом не вывозят. Остается только пиариться за чужой счет.

24.04.2020 16:24
гость

Не знаю за сколько в Москве, но у нас за 2.5 штуки может приехать девочка не менее симпатичная, еще и в 2 раза моложе

24.04.2020 16:29
гость

Сейчас мужики, которые по 100 тыщ зарабатывают, плачут. Они так хотели на ней женится. А по вызову такие толстые и старые не приезжают

24.04.2020 16:29
- гость -

24.04.2020 16:24
гость
Чувствую что вы в этом специалист, подскажите пожалуйста а во время карантина они работают? И второе как бы коронавируса от нее не отхватить? Знаете ситуация такая, честно говоря паскудная не хочу лежать в больнице. Спасибо.

24.04.2020 16:31
Kertis

Прошу заметить, что она говорит даже не муже, а о партнере, что уже напрочь исключает семейные отношения. И кому она тогда нужна? Никому. Так и останется со своим силиконом одиночкой, ну, возможно. ребятеночка прикупит себе.

24.04.2020 16:33
- гость -

24.04.2020 16:29
- гость -

есть хорошее средство : спиодин называется. Хорошее лекарство от всех болезней

24.04.2020 16:43
гость

24.04.2020 16:29
- гость -

Не знаю, во время пандемии не звонил, но думаю у них тоже карантин. Надо переждать. Так и она сейчас вполне может быть инфицированной, но у нее и расценки не реальные

24.04.2020 16:46
гость

ей не нужен партнер, который зарабатывает так мало

Может он ей 100 тысяч за час отдаст. Через час еще один партнер за 100 тысяч, потом еще.

24.04.2020 16:49
- гость -

24.04.2020 16:11
- гость -
ну а что не так она сказала? 100т.р. - это и есть нищий.
Страна привыкла к нищенству и уже этого не замечает.
------------------
У нее нет понимания, что такое муж. Мужа по любви надо выбирать, тебе с ним жизнь жить. А без любви к тем, с кем живешь нет счастья.
И ладно, когда малообеспеченная женщина обращает внимание на доход потенциального мужа, потому что будущих детей на что-то надо содержать. Но когда женщина с высоким достатком ищет богатого мужа... зачем?

24.04.2020 16:55
Z

А может гарем?
100/17=5,88 округляем до 6 человек.
И как там? "В разы больше"? Опять же по минимуму: 6*2=12 человек - хватит?

24.04.2020 17:01
комрад

Ну дак если она зарабатывает, нафиг ей мужик с деньгами. На двоих хватит. Или она хочет перестать прыгать высоко на скакалке в инстаграмме. Под старость лет какого-нибудь жигало найдет типа Прохорова

24.04.2020 17:02
- гость -

КYрите ? )))

24.04.2020 17:03
комрад

Чтоб такую прокормить колбасы не напасешься. 100 тыр не хватит.

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