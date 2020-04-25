Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции

Большинство работодателей отказываются сохранить удаленный формат для своих сотрудников после окончания пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследований НАФИ.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи предпринимателей. Согласно полученным данным, треть работодателей в стране перевели своих сотрудников на удаленную работу. При этом лишь каждый пятый из них готов сохранить подобный формат для части сотрудников и только 7% – для всех.
Почти 80% предпринимателей отметили, что при переходе на "удаленку" качество работы снизилось. Отсутствие разницы заметили лишь 14% опрошенных, а вот о плюсах не сказал никто.
РБК отмечает, что перевод сотрудников на удаленную работу – не самая популярная мера. Так, более трети всех опрошенных отправили работников в неоплачиваемый отпуск, а каждая пятая компания уволила часть персонала. Чаще всего сокращали сотрудников в сфере гостиничного обслуживания и общепита.
Ранее amic.ru сообщил, что с начала 2020 года в Алтайском крае прекратили свою деятельность 120 индивидуальных предпринимателей, а с начала апреля в поисках работы в службы занятости обратилось 2,5 тысячи человек.
Комментарии
"Удаленка" в наших "хрущевках" - это не вариант.
Орущие на заднем плане дети, естественно снижают работоспособность.
У кого есть отдельный кабинет где "не мешайте, папа работает"?
Ну наши власти то думают у нас у каждого отдельно кабинет, думали хорашая идея будет это все
Удаленка эффективна для людей, которые могут самоорганизовываться.
Для тех, кто хорошо работает только из-под палки, не вариант. Тем, у кого рабская психология, нужен кнут, однозначно.
А вот нам удалось перестроиться. И я даже считаю отдел работает не плохо. Но сейчас сложно оценить точно. Вокруг то все заторможено.
25.04.2020 09:48
- гость -
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Мне больше по-душе пряник)))
Мой "кабинет" организован на утепленном балконе и там можно закрыться от "орущих детей" - балконная дверь осталась на месте.
Но после четырех часов дня туда "выходит солнце" и кабинет превращается в сауну, что хорошо для цветов, но практически в ноль снижает мою работоспособность да и компенсировать банальные 100р за белый айпи, мне работодатель не планирует.
И к сожалению (Или счастью?) некоторые рабочие ресурсы станут не доступны.
Хреновый из меня "самоорганизовывальщик" - приходится ходить на работу за "кнутом".
25.04.2020 10:17
Z
Мой "кабинет" организован на утепленном балконе и там можно закрыться от "орущих детей" - балконная дверь осталась на месте.
Но после четырех часов дня туда "выходит солнце" и кабинет превращается в сауну,
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Садитесь за комп в 5-6 утра, а не в 9, как в офисе. Не надо переодеваться, завтракать. Кофе-чай, вперед!
Или вечером, когда домашние спят. Кстати, у кого партнеры в других часовых поясах, подстраиваются под Москву и т.п..
Вспоминаю стройотряд в Краснодарском крае. Собирали персики. Подъем в 4 часа ( студенты-горожане!). Завтрак и в поле. До 14 часов. Утром было относительно прохладно, днем неимоверная жара. Все так работали.
25.04.2020 10:54
- гость -
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Вариант, но специфика работы не позволяет.
А по-поводу "в 5-6 утра" - примерно так и происходит. Приучил к этому дет. сад, сначала меня, а потом и детей. Эти засранцы (любя) даже в выходные не позднее 7ми встают. Приходится в 6ть вставать - блинчиков нажарить.
25.04.2020 09:19
Z
"Удаленка" в наших "хрущевках" - это не вариант.
Орущие на заднем плане дети, естественно снижают работоспособность.
У кого есть отдельный кабинет где "не мешайте, папа работает"?
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У меня на кухне отдельный кабинет. И да, маме не мешают, когда она работает. А вообще есть наушники, поглощающие посторонние звуки. Так что эффективность труда не страдает.
25.04.2020 13:51
- гость -
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Это всё частности.
А среднестатистически - это всё же, "хрущёвка" без личного кабинета, 1-2 любимых чада (которые кроме веселых криков обычно ещё дёргаю тебя за рукав/руку "пойдём покажу".
И как итог - падение эффективности работы.
И, кстати, плюсаните сюда ещё нашу (опять же среднестатистическую) лень и результат описан в статье выше.
согласен, у нас кабинет это в лучшем случае утепленный балкон/лоджия
ps
ИТ, 6я неделя на удаленке, работаьт в офисе больше нравится, но лучше так, чем без работы.
25.04.2020 15:03
Z
Некоторая доля удалёнки в моей работе присутствовала практически всегда, причем всегда это шло на пользу эффективности - у меня была возможность решать рабочие задачи вне зависимости от моего места нахождения и времени суток. Но сейчас, на чистой удалёнке, производительность снизилась. И это не смотря на то, что я изначально (в отличие от большинства) был готов к такой работе - есть и стационарное оборудованное рабочее место дома, где меня никто не беспокоит, и ноутбук для работы вне дома, и все необходимые средства связи. Дело в том, что сейчас весь обмен информацией внутри организации стал формальным, техническим (телефон, почта, месседжеры, ЭДО), а раньше, в офисе, многие вопросы можно было решить гораздо быстрее в неформальном виде, без написания писем, без рисования схем, эскизов и т.п., что называется "на пальцах". Да и эффекты "коллективного разума" и "мозгового штурма" можно получить только при постоянном живом общении сотрудников.
25.04.2020 09:48
- гость -
Не вижу проблем в организации "дистанционного кнута".
25.04.2020 10:38
- гость -
Вы работаете в NASA?
https://www.amic.ru/news/458905/
25.04.2020 17:01
aleksey22
а раньше, в офисе, многие вопросы можно было решить гораздо быстрее в неформальном виде, без написания писем, без рисования схем, эскизов и т.п., что называется "на пальцах". Да и эффекты "коллективного разума" и "мозгового штурма" можно получить только при постоянном живом общении сотрудников.
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Пока пишешь письма и рисуешь схемы, происходит переосмысление, могут возникнуть новые идеи. Используй скайп - вот тебе и коллективный разум.
Постоянное живое общение сотрудников часто отвлекает от работы.
Ещё большой плюс - не надо тратить время и бензин на поездку до офиса и обратно..
25.04.2020 18:02
- гость -
Пока пишешь письма и рисуешь схемы, происходит переосмысление, могут возникнуть новые идеи.
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А могут и не возникнуть. Но на рутину вы потратите время, а процесс мышления все-таки более быстрый, чем написания и рисования.
Используй скайп - вот тебе и коллективный разум.
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Попробуйте, например, все вопросы в семье решать только через Скайп - тогда и поговорим.
Постоянное живое общение сотрудников часто отвлекает от работы.
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Перед сотрудниками нужно правильно ставить задачи и контролировать их выполнение. Если они их выполняют, то какая разница отвлекались они или нет? При этом регламентированные перерывы на отдых никто не отменял.
Ещё большой плюс - не надо тратить время и бензин на поездку до офиса и обратно..
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Тут, пожалуй, соглашусь. Хотя до офиса мне даже пешком идти быстрее, чем многие на транспорте ездят, из дома я выхожу не только на работу, а на стоимость организации моего домашнего рабочего места я могу много лет заправлять свой автомобиль.