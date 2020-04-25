Воскресенье, 26 Апрель, 00:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
11°

74588 +5966
Обь
437см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции

, ИА "Амител"
Четверо из пяти опрошенных рассказали о падении продуктивности труда
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Большинство работодателей отказываются сохранить удаленный формат для своих сотрудников после окончания пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследований НАФИ.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи предпринимателей. Согласно полученным данным, треть работодателей в стране перевели своих сотрудников на удаленную работу. При этом лишь каждый пятый из них готов сохранить подобный формат для части сотрудников и только 7% – для всех.

Почти 80% предпринимателей отметили, что при переходе на "удаленку" качество работы снизилось. Отсутствие разницы заметили лишь 14% опрошенных, а вот о плюсах не сказал никто.

РБК отмечает, что перевод сотрудников на удаленную работу – не самая популярная мера. Так, более трети всех опрошенных отправили работников в неоплачиваемый отпуск, а каждая пятая компания уволила часть персонала. Чаще всего сокращали сотрудников в сфере гостиничного обслуживания и общепита.

Ранее amic.ru сообщил, что с начала 2020 года в Алтайском крае прекратили свою деятельность 120 индивидуальных предпринимателей, а с начала апреля в поисках работы в службы занятости обратилось 2,5 тысячи человек.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.04.2020 09:19
Z

"Удаленка" в наших "хрущевках" - это не вариант.
Орущие на заднем плане дети, естественно снижают работоспособность.
У кого есть отдельный кабинет где "не мешайте, папа работает"?

25.04.2020 09:32
Петух с докуч

Ну наши власти то думают у нас у каждого отдельно кабинет, думали хорашая идея будет это все

25.04.2020 09:48
- гость -

Удаленка эффективна для людей, которые могут самоорганизовываться.
Для тех, кто хорошо работает только из-под палки, не вариант. Тем, у кого рабская психология, нужен кнут, однозначно.

25.04.2020 10:05
Necto

А вот нам удалось перестроиться. И я даже считаю отдел работает не плохо. Но сейчас сложно оценить точно. Вокруг то все заторможено.

25.04.2020 10:17
Z

25.04.2020 09:48
- гость -
-----------------------
Мне больше по-душе пряник)))

Мой "кабинет" организован на утепленном балконе и там можно закрыться от "орущих детей" - балконная дверь осталась на месте.
Но после четырех часов дня туда "выходит солнце" и кабинет превращается в сауну, что хорошо для цветов, но практически в ноль снижает мою работоспособность да и компенсировать банальные 100р за белый айпи, мне работодатель не планирует.
И к сожалению (Или счастью?) некоторые рабочие ресурсы станут не доступны.

Хреновый из меня "самоорганизовывальщик" - приходится ходить на работу за "кнутом".

25.04.2020 10:54
- гость -

25.04.2020 10:17
Z
Мой "кабинет" организован на утепленном балконе и там можно закрыться от "орущих детей" - балконная дверь осталась на месте.
Но после четырех часов дня туда "выходит солнце" и кабинет превращается в сауну,
-----------------------------
Садитесь за комп в 5-6 утра, а не в 9, как в офисе. Не надо переодеваться, завтракать. Кофе-чай, вперед!
Или вечером, когда домашние спят. Кстати, у кого партнеры в других часовых поясах, подстраиваются под Москву и т.п..
Вспоминаю стройотряд в Краснодарском крае. Собирали персики. Подъем в 4 часа ( студенты-горожане!). Завтрак и в поле. До 14 часов. Утром было относительно прохладно, днем неимоверная жара. Все так работали.

25.04.2020 11:27
Z

25.04.2020 10:54
- гость -
-----------------------
Вариант, но специфика работы не позволяет.
А по-поводу "в 5-6 утра" - примерно так и происходит. Приучил к этому дет. сад, сначала меня, а потом и детей. Эти засранцы (любя) даже в выходные не позднее 7ми встают. Приходится в 6ть вставать - блинчиков нажарить.

25.04.2020 13:51
- гость -

25.04.2020 09:19
Z
"Удаленка" в наших "хрущевках" - это не вариант.
Орущие на заднем плане дети, естественно снижают работоспособность.
У кого есть отдельный кабинет где "не мешайте, папа работает"?
--------
У меня на кухне отдельный кабинет. И да, маме не мешают, когда она работает. А вообще есть наушники, поглощающие посторонние звуки. Так что эффективность труда не страдает.

25.04.2020 15:03
Z

25.04.2020 13:51
- гость -
----------------------
Это всё частности.

А среднестатистически - это всё же, "хрущёвка" без личного кабинета, 1-2 любимых чада (которые кроме веселых криков обычно ещё дёргаю тебя за рукав/руку "пойдём покажу".
И как итог - падение эффективности работы.

И, кстати, плюсаните сюда ещё нашу (опять же среднестатистическую) лень и результат описан в статье выше.

25.04.2020 15:25
- гость -

согласен, у нас кабинет это в лучшем случае утепленный балкон/лоджия
ps
ИТ, 6я неделя на удаленке, работаьт в офисе больше нравится, но лучше так, чем без работы.

25.04.2020 17:01
aleksey22

25.04.2020 15:03
Z
Некоторая доля удалёнки в моей работе присутствовала практически всегда, причем всегда это шло на пользу эффективности - у меня была возможность решать рабочие задачи вне зависимости от моего места нахождения и времени суток. Но сейчас, на чистой удалёнке, производительность снизилась. И это не смотря на то, что я изначально (в отличие от большинства) был готов к такой работе - есть и стационарное оборудованное рабочее место дома, где меня никто не беспокоит, и ноутбук для работы вне дома, и все необходимые средства связи. Дело в том, что сейчас весь обмен информацией внутри организации стал формальным, техническим (телефон, почта, месседжеры, ЭДО), а раньше, в офисе, многие вопросы можно было решить гораздо быстрее в неформальном виде, без написания писем, без рисования схем, эскизов и т.п., что называется "на пальцах". Да и эффекты "коллективного разума" и "мозгового штурма" можно получить только при постоянном живом общении сотрудников.

25.04.2020 09:48
- гость -
Не вижу проблем в организации "дистанционного кнута".

25.04.2020 10:38
- гость -
Вы работаете в NASA?
https://www.amic.ru/news/458905/

25.04.2020 18:02
- гость -

25.04.2020 17:01
aleksey22
а раньше, в офисе, многие вопросы можно было решить гораздо быстрее в неформальном виде, без написания писем, без рисования схем, эскизов и т.п., что называется "на пальцах". Да и эффекты "коллективного разума" и "мозгового штурма" можно получить только при постоянном живом общении сотрудников.
------------------------------------
Пока пишешь письма и рисуешь схемы, происходит переосмысление, могут возникнуть новые идеи. Используй скайп - вот тебе и коллективный разум.
Постоянное живое общение сотрудников часто отвлекает от работы.
Ещё большой плюс - не надо тратить время и бензин на поездку до офиса и обратно..

25.04.2020 19:20
aleksey22

25.04.2020 18:02
- гость -

Пока пишешь письма и рисуешь схемы, происходит переосмысление, могут возникнуть новые идеи.
---
А могут и не возникнуть. Но на рутину вы потратите время, а процесс мышления все-таки более быстрый, чем написания и рисования.

Используй скайп - вот тебе и коллективный разум.
---
Попробуйте, например, все вопросы в семье решать только через Скайп - тогда и поговорим.

Постоянное живое общение сотрудников часто отвлекает от работы.
---
Перед сотрудниками нужно правильно ставить задачи и контролировать их выполнение. Если они их выполняют, то какая разница отвлекались они или нет? При этом регламентированные перерывы на отдых никто не отменял.

Ещё большой плюс - не надо тратить время и бензин на поездку до офиса и обратно..
---
Тут, пожалуй, соглашусь. Хотя до офиса мне даже пешком идти быстрее, чем многие на транспорте ездят, из дома я выхожу не только на работу, а на стоимость организации моего домашнего рабочего места я могу много лет заправлять свой автомобиль.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 0
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 0
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 0
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 2
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 2
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 25
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 3
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 40
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 2
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 6
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 2
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 11
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 63
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 4
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2
06:32
Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции 5
06:01
Грозы придут в Алтайский край 25 апреля 1
23:33
Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 3
23:16
Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии 33
22:48
Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула 1
22:14
На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники 1
21:41
Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле 1
21:11
Дома-интернаты изолировали в Алтайском крае 5
20:37
Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск 1
20:02
Карта распространения COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
19:45
Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом 4
19:44
Жесткий карантин в Змеиногорском районе. Что запретили жителям и надолго ли это? 0
19:31
Двухнедельный карантин установили в Алтайском крае. Кого он коснется? 2
19:26
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 26 0
18:45
Частная клиника в Барнауле впервые подтвердила заражение COVID-19 19
18:33
Опубликован полный текст постановления губернатора о карантине в Змеиногорском районе 4
18:15
Все там же. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 1
17:42
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны 15

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.