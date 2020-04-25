Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции

Большинство работодателей отказываются сохранить удаленный формат для своих сотрудников после окончания пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследований НАФИ.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи предпринимателей. Согласно полученным данным, треть работодателей в стране перевели своих сотрудников на удаленную работу. При этом лишь каждый пятый из них готов сохранить подобный формат для части сотрудников и только 7% — для всех.

Почти 80% предпринимателей отметили, что при переходе на "удаленку" качество работы снизилось. Отсутствие разницы заметили лишь 14% опрошенных, а вот о плюсах не сказал никто.

РБК отмечает, что перевод сотрудников на удаленную работу — не самая популярная мера. Так, более трети всех опрошенных отправили работников в неоплачиваемый отпуск, а каждая пятая компания уволила часть персонала. Чаще всего сокращали сотрудников в сфере гостиничного обслуживания и общепита.

Ранее amic.ru сообщил, что с начала 2020 года в Алтайском крае прекратили свою деятельность 120 индивидуальных предпринимателей, а с начала апреля в поисках работы в службы занятости обратилось 2,5 тысячи человек.